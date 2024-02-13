Инсайд. Глава УМВД по Омской области Вячеслав Крючков оставляет свой пост

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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Updated Сегодня, 05:14
В правоохранительных органах Омской области в ближайшее время могут произойти громкие перестановки. Как стало известно Городу 55, глава регионального УМВД Вячеслав Крючков оставляет свой пост и уезжает в родной регион — Кабардино-Балкарию. Предположительно он возглавит местное УМВД.
Крючков родился и вырос в Нальчике, там же получил высшее образование (в местном филиале Ростовского юридического института МВД России). Он руководит полицией Омской области с марта 2020 года. До этого Крючков был заместителем начальника УМВД Леонида Коломийца.
Отметим, что практика перемещения глав УМВД из одного региона в другой является общепринятой для России. Так, Коломийца после Омска поставили во главе полиции Тюменской области, а его предшественник Юрий Томчак после отставки стал вице-мэром Майкопа.