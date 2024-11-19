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Теплоснабжение

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Ноябрь
Жители Омска остались без тепла и воды
Жители нескольких районов остались без отопления и горячей воды из-за изменений в гидравлическом режиме тепловых сетей. Работы по восстановлению теплоснабжения ведутся с утра.
19 ноября, 13:04
Октябрь
«А если упадет ребенок или собака?»: омичи рассказали об огромной яме в Нефтяниках
30 октября, 06:33
Холод в Знаменском районе: как омская прокуратура решила проблему с отоплением
Прокуратура инициировала административные дела против директора «Знаменского ЖКХ» после выявления нарушений в подаче тепла в многоквартирные дома и учреждения.
29 октября, 07:05
Котельные не справляются. Следком РФ займется холодными батареями омичей
В одном из районов несколько соцучреждений остаются без отопления, несмотря на приближающуюся зиму.
29 октября, 02:42
Двум районам Омской области выдали паспорта готовности к отопительному сезону
28 октября, 14:10
В Омске более 200 раскопанных участков теплосетей приведут в порядок только к зиме
28 октября, 11:37
Спецпроект
Путь от ТЭЦ до батарей: как устроена система отопления в Омске
Рассказываем, кто ответственный за тепловые коммуникации в городе, куда обращаться в случае аварии и зачем летом на две недели отключают горячую воду.
Остановились насосы. В Омске отключили свет и воду в Октябрьском округе
24 октября, 04:37
Тепловая беда: в конце октября в Омске все еще остается без отопления 42 дома
В Омске выявлено 12 аварий на теплосетях, оставивших 42 дома без отопления и горячей воды. Прокуратура активно контролирует ситуацию и требует от «Тепловой компании» немедленного устранения нарушений.
23 октября, 06:05
«Это крик всего дома»: омская пятиэтажка на Водниках тонет в горячей воде
18 октября, 08:36
Критический износ труб. В Омск на ремонт теплосетей приезжают из других районов
17 октября, 05:50
Минус 40 повреждений за день. В Омске бригады вернули тепло в 149 домов
В Омске продолжается масштабная борьба с авариями на теплосетях: 42 бригады «Тепловой компании» за день устранили 40 повреждений, восстановив теплоснабжение в 149 объектах.
9 октября, 05:10
Сергей Шелест рассказал, как протекает подключение омских жилых домов к теплу
4 октября, 12:54
«Греются на улице». Омичи пожаловались на отсутствие отопления в детском саду
1 октября, 12:52
Более 250 нарушений. Прокуратура через суд заставила ТЭЦ-5 наладить работу
1 октября, 10:48
Проблемы с трубами. В Омске после испытаний в домах пропали горячая вода и отопление
1 октября, 07:53
Сентябрь
Число стремительно растет. За сутки в Омске стало больше домов без горячей воды
28 сентября, 06:37
Дома без тепла, взрыв самогонного аппарата и грибное изобилие. Омск сегодня
27 сентября, 14:12
Еще 309 домов без воды. В Омске продолжают чинить повреждения на сетях
27 сентября, 05:00
«Бомба» в домах омичей. Риск отключений ТЭЦ-5 сохранится и этой зимой
25 сентября, 14:48

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