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Потасовка попала на запись с камер видеонаблюдения

Я никого не бил: брат омского депутат рассказал свою версию конфликта в ресторане

13 февраля 2024, 10:47
Фото: Город55
Потасовка попала на запись с камер видеонаблюдения

Брат омского депутата Веретено рассказал свою версию конфликта в ресторане

Инцидент произошел на прошлой неделе, 8 февраля, в заведении «Гурман» на улице Ленина.

Омский предприниматель Константин Веретено, брат депутата регионального Заксобрания Игоря Веретено, рассказал свою версию конфликта, который произошел в ресторане «Гурман». Ранее Город55 опубликовал видео, на котором сотрудники Росгвардии пытаются усмирить гостей заведения.

«Там было все не так. На видео видно, что я никого не бил, я вырывался из наручников. Пришел в ресторане, посидел, меня начали выгонять. Я рассчитался по счету, а на выходе меня встретила Росгвардия. Мне взяли просто руки скрутили, на пол бросили, как какое-то непонятное существо. А потом вы начали об этом писать. У кого-то побои есть? Если бы был удар, то было бы все видно. Никаких пострадавших нет», — объяснил Веретено.

Информацию об отсутствии пострадавших подтвердили и в Росгвардии. В ведомстве сообщили, что подозреваемого мужчину из ресторана «Гурман» отвезли в полицию.

Напомним, потасовка в «Гурмане» произошла в минувший четверг, 8 февраля, около 18 часов. Сотрудники ресторана были вынуждены вызвать росгвардейцев.

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#Происшествия#Видео#Полиция#Омск#Росгвардия#Ресторан#Конфликт#Евгений Игишев#Гурман
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