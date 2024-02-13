Я никого не бил: брат омского депутат рассказал свою версию конфликта в ресторане

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Омский предприниматель Константин Веретено, брат депутата регионального Заксобрания Игоря Веретено, рассказал свою версию конфликта, который произошел в ресторане «Гурман». Ранее Город55 опубликовал видео, на котором сотрудники Росгвардии пытаются усмирить гостей заведения.
«Там было все не так. На видео видно, что я никого не бил, я вырывался из наручников. Пришел в ресторане, посидел, меня начали выгонять. Я рассчитался по счету, а на выходе меня встретила Росгвардия. Мне взяли просто руки скрутили, на пол бросили, как какое-то непонятное существо. А потом вы начали об этом писать. У кого-то побои есть? Если бы был удар, то было бы все видно. Никаких пострадавших нет», — объяснил Веретено.
Информацию об отсутствии пострадавших подтвердили и в Росгвардии. В ведомстве сообщили, что подозреваемого мужчину из ресторана «Гурман» отвезли в полицию.
Напомним, потасовка в «Гурмане» произошла в минувший четверг, 8 февраля, около 18 часов. Сотрудники ресторана были вынуждены вызвать росгвардейцев.