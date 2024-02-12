17-летний омич купил автомобиль в тайне от родителей и попался полицейским

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Во время службы в Амурском поселке полицейские обратили внимание автомобиль ВАЗ-2105, которым управлял, по предположению, несовершеннолетний водитель. Увидев сотрудников ДПС, нарушитель попытался скрыться и завернул в один из переулков, а после бросил машину и хотел убежать вместе с пассажирами.
Во время побега инспекторам и удалось задержать водителя. Оказалось, что ему действительно нет 18 лет, а авто он купил вместе с друзьями, скрыв это от родителей. Позже на место прибыл отец 17-летнего нарушителя, в его присутствии полицейские завели административное дело по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.
Сейчас машина находится на спецстоянке, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Ранее Город55 писал о дорожном происшествии на левобережье, в котором пострадали несколько пассажиров. Госавтоинспекторы предварительно установили, что автомобиль под управлением 32-летнего мужчины выехал на встречную полосу в районе дома № 10 на улице 70 лет Октября, в этот момент там проезжала другая машина, с которой и произошло столкновение. В результате пострадали двое пассажиров.