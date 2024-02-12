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Несовершеннолетний омич купил автомобиль в тайне от родителей и попался полиции

17-летний омич купил автомобиль в тайне от родителей и попался полицейским

12 февраля 2024, 09:31
Фото: 1MI

Несовершеннолетний омич купил автомобиль в тайне от родителей и попался полиции

Молодого нарушителя удалось задержать в переулке на улице 21-я Амурская.

Во время службы в Амурском поселке полицейские обратили внимание автомобиль ВАЗ-2105, которым управлял, по предположению, несовершеннолетний водитель. Увидев сотрудников ДПС, нарушитель попытался скрыться и завернул в один из переулков, а после бросил машину и хотел убежать вместе с пассажирами.

Во время побега инспекторам и удалось задержать водителя. Оказалось, что ему действительно нет 18 лет, а авто он купил вместе с друзьями, скрыв это от родителей. Позже на место прибыл отец 17-летнего нарушителя, в его присутствии полицейские завели административное дело по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.

Сейчас машина находится на спецстоянке, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Ранее Город55 писал о дорожном происшествии на левобережье, в котором пострадали несколько пассажиров. Госавтоинспекторы предварительно установили, что автомобиль под управлением 32-летнего мужчины выехал на встречную полосу в районе дома № 10 на улице 70 лет Октября, в этот момент там проезжала другая машина, с которой и произошло столкновение. В результате пострадали двое пассажиров.

Выехал на встречку. На Левом берегу Омска в тройном ДТП пострадали несколько человек
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#Омск#Омская область#Нарушения#Новости#Несовершеннолетний#Нарушение пдд#Нарушитель#Несовершеннолетний водитель#Нарушение закона#Анастасия Баянова#Нарушения ПДД
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