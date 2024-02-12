17-летний омич купил автомобиль в тайне от родителей и попался полицейским

Во время побега инспекторам и удалось задержать водителя. Оказалось, что ему действительно нет 18 лет, а авто он купил вместе с друзьями, скрыв это от родителей. Позже на место прибыл отец 17-летнего нарушителя, в его присутствии полицейские завели административное дело по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.