Выехал на встречку. На Левом берегу Омска в тройном ДТП пострадали несколько человек

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
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Updated Сегодня, 11:14
Сегодня днем, 7 февраля, на Левом берегу случилась авария с пострадавшими. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 13:15.
По предварительным данным ведомства, мужчина 1996 года рождения двигался на Nissan. В районе дома № 10 по улице 70 лет Октября он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. Второй иномаркой управлял мужчина 1974 года рождения.
После столкновения первую машину отбросило на BMW, которая двигалась в попутном направлении справа. За ее рулем находился мужчина 1986 года рождения.
Водитель Toyota, две пассажирки Nissan попали в больницу. Управлявший второй иномаркой был осмотрен медиками. Как выяснилось, он не был собственником машины, так что его отпустили с места аварии.
Сотрудники полиции запустили проверку по факту случившегося.