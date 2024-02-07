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Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

На Левом берегу Омска в тройном ДТП пострадали несколько человек

Выехал на встречку. На Левом берегу Омска в тройном ДТП пострадали несколько человек

7 февраля 2024, 11:12
Фото: УМВД РФ по Омской области

На Левом берегу Омска в тройном ДТП пострадали несколько человек

Один из водителей покинул место аварии, но потому, что не являлся собственником автомобиля.

Сегодня днем, 7 февраля, на Левом берегу случилась авария с пострадавшими. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 13:15.

По предварительным данным ведомства, мужчина 1996 года рождения двигался на Nissan. В районе дома № 10 по улице 70 лет Октября он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. Второй иномаркой управлял мужчина 1974 года рождения.

После столкновения первую машину отбросило на BMW, которая двигалась в попутном направлении справа. За ее рулем находился мужчина 1986 года рождения.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Водитель Toyota, две пассажирки Nissan попали в больницу. Управлявший второй иномаркой был осмотрен медиками. Как выяснилось, он не был собственником машины, так что его отпустили с места аварии.

Сотрудники полиции запустили проверку по факту случившегося.

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#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Авария#Новости#Авария с пострадавшими#Госавтоинспекция#Алина Ясинская
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