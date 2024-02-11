Свалка яиц, рынок недвижимости и любопытная скульптура. Главные темы уходящей недели

Вместе с тем, стали известны и цены на квартиры в строящемся элитном ЖК на пересечении Масленникова и Пушкина: нижняя граница цен стартует от 7,2 млн рублей — столько будет стоить «однушка» площадью 41,44 кв. м. Кроме того, если захочется заиметь и личную террасу, то выйдет дороже — уже 9,3 млн рублей. Стоимость «двушек» стартует с 9,8 млн рублей, а «трешек» — с 14,2 млн. Что предлагает застройщик за эти деньги и когда в доме появятся первые жители — читайте в нашем материале.