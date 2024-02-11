Свалка яиц, рынок недвижимости и любопытная скульптура. Главные темы уходящей недели

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Минувшая неделя принесла однозначно интересные новости для омичей, планирующих приобретение или ремонт жилья. Например, если вы планировали купить квартиру в ипотеку — это все еще можно сделать и, притом, на достаточно выгодных условиях.
Об этом стало известно из интервью Юлии Усачевой — генерального директора АН «Городской риэлторский центр» — по ее словам, вторичный рынок недвижимости сейчас «зафиксировался»: в плюсе могут оказаться покупатели квадратных метров за наличность. Тем более, есть еще шанс приобрести и новое жилье — программа льготной ипотеки с кредитом 8% продлится до июля.
А вот какие еще сюрпризы ожидают рынок недвижимости — читайте в материале ниже:
Вместе с тем, стали известны и цены на квартиры в строящемся элитном ЖК на пересечении Масленникова и Пушкина: нижняя граница цен стартует от 7,2 млн рублей — столько будет стоить «однушка» площадью 41,44 кв. м. Кроме того, если захочется заиметь и личную террасу, то выйдет дороже — уже 9,3 млн рублей. Стоимость «двушек» стартует с 9,8 млн рублей, а «трешек» — с 14,2 млн. Что предлагает застройщик за эти деньги и когда в доме появятся первые жители — читайте в нашем материале.
Итак, жилье приобретено — для многих это очень важная веха жизни. Но вместе с тем, собственные квадраты всегда требуют внимания и грамотного планирования — последнее особенно пригодится в ремонте и новообретенных и уже существующих квадратных метров. С чего начать, как рассчитать стоимость и учесть все нюансы — в материале ниже:
Ну, а если планы на недвижимость куда больше, чем просто приобретение жилья — Город55 разобрался в возможных изменениях рынка. В целом, эксперты прогнозируют затишье — в этом году скачков стоимости квадратных метров не ожидается. Но вот кое-какие осторожные прогнозы уже есть, и ознакомиться с ними можно в материале ниже:
Минувшая неделя запомнилась и другими событиями — так, например, омичи обнаружили очень неприятное явление: свалку куриных яиц. Напомним, последние несколько месяцев, этот продукт был особенно «в цене»: стоимость росла на протяжении всего 2023 года, а в декабре федеральному правительству пришлось принять меры для упрощения ввоза продукции, внезапно ставшей дефицитом.
Само собой, вопиющая ситуация привлекла внимание и контролирующих органов — после того, как администрация города уточнила адрес свалки, на место выехали специалисты Россельхознадзора — животная продукция может быть опасна для почвы и людей. Они и выяснили что кто-то пытался замести следы: остатки яиц были перемешаны со снегом и стеклом.
Теперь любителя разбрасываться чужим трудом и дефицитным продуктом ищет прокуратура: если нарушитель был юридическим лицом, то за яичную помойку ему могут назначить штраф до 400 тыс рублей. Если свалку куриных яиц устроил кто-то из граждан, то размер взыскания будет куда меньше — до 5 тыс рублей. Ну, а граждане могут порадоваться: свалка, хоть и неприятное явление, оказалась куда безопаснее перспектив внезапного мусорщика — опасных бактерий специалисты не обнаружили.
Между тем, Омск на неделе отметился и в культурном плане — шутка ли, три новости за один день и все — об одном из фундаментальных и древнейших искусств.
Увы — но даже в этой сфере не без потерь: автор легендарных «Любочки» и «Степаныча» больше не заинтересован в работе над обликом Омска — как поделился сам Сергей Норышев, ему «неинтересно». Но все же — причин куда больше, а узнать подробнее о них можно ниже:
Другие скульпторы, наоборот, очень заинтересованы в Омске. Так, например, 9 февраля в музее «Искусство Омска» открылась выставка скульптора и художника Александра Капралова. Почти 10 тонн металла и два этажа — объем впечатляющий. А вот содержание еще интереснее — об этом рассказал наш корреспондент после выставки. Да и вы можете ознакомиться с его впечатлениями: репортаж и фото можно найти ниже.
Что-то приходит, что-то уходит, а что-то — возвращается: в субботу стало известно о возвращении «Дон Кихота» (за авторством того же Александра Капралова) на ПМЖ у театра юного зрителя. Идея и композиция монумента останутся теми же, но вот внешность изменится. Сама скульптура вернется на свой постамент летом, а значит — ждем.