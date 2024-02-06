Перемешаны со снегом и стеклом. Стало известно, что свалку яиц в Омске хотели сжечь

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
После того, как несколько уцелевших яиц прошли проверку, удалось выяснить, что они не являются переносчиками опасных заболеваний. Также установлено, что яйца, находящиеся на свалке, заморожены и перемешаны со стеклом.
Кроме того, неизвестные хотели сжечь несанкционированную свалку, так как на яйцах обнаружили следы тления. В региональном Россельхознадзоре сообщили и о точном местоположении сброса продукции.
«В ходе обследования участка местности, в границах точек GPS — координат: 1) СШ 54,959232° ВД 73,498473°, 2) СШ 54,959159° ВД 73,498458°, 3) СШ 54,959165° ВД 73,498404°, 4) СШ 54,959241° ВД 73,498416°, на неразграниченном земельном участке, границы которого не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства, в кадастровом квартале 55:36:150601», — сообщили в ведомстве.
Сейчас продолжаются поиски нарушителей, все необходимая информация уже передана в прокуратуру.