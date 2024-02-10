Обнаженные женщины и 10 тонн металла. В Омске открылась выставка скульптора Капралова

На выставке представлено более 100 работ. Помимо скульптур, зрители могут посмотреть картины и эскизы, выполненные художником. Свет выставленный в залах музея представляет собой отдельный вид искусства, так как тени от работ завораживают взгляд не меньше самих металлических изваяний.