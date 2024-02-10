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В Омске открылась выставка скульптора Капралова с обнаженными женщинами

Обнаженные женщины и 10 тонн металла. В Омске открылась выставка скульптора Капралова

10 февраля 2024, 06:48
Фото: Евгений Игишев / Город55

В Омске открылась выставка скульптора Капралова с обнаженными женщинами

Вход на второй этаж экспозиции строго 18+.

В музее «Искусство Омска» накануне, 9 февраля, открылась выставка скульптора и художника Александра Капралова. Экспозиция разместилась на двух этажах. Капралов посвятил выставку своему юбилею, в этом году ему исполняется 65 лет.

Скульптор известен омичам прежде всего по работам «Дон Кихот» возле ТЮЗа и «Крест несущий» в сквере рядом с драматическим театром. Александр Капралов рассказал Городу55, что общий весь композиций составляет около 10 тонн.

«Здесь и новые, и старые работы. Можно сказать, что примерно за последнее 10-летие композиции созданы. Посвящена выставка 65-летию. Это серьезная дата, ты еще не понимаешь», — улыбаясь, добавил мастер.

На выставке представлено более 100 работ. Помимо скульптур, зрители могут посмотреть картины и эскизы, выполненные художником. Свет выставленный в залах музея представляет собой отдельный вид искусства, так как тени от работ завораживают взгляд не меньше самих металлических изваяний.

Капралов начал работать с металлом в начале 90-х годов. Одна из первых скульптур установлена сейчас перед входом в музей «Искусство Омска». Работа носит название «Колесо покаяния».

В день открытия выставка привлекла внимание не менее сотни гостей. Посетители фотографировались с экспонатами, а автору можно было задать интересующий вопрос.

Фото: Евгений Игишев / Город55

На втором этаже музея «Искусство Омска» расположился зал, посвященный любви и женщинам. Часть работ весьма откровенны, а потому посмотреть на них можно только совершеннолетним.

«Женщин начал изображать не я первый. Их изображали тысячелетиями. Нарисованная женщина остается в истории — это главное. Мне нравится линия, рисунок свободный и легкий», — рассказал Александр Капралов.
Фото: Евгений Игишев / Город55

Экспозиция будет работать до 21 апреля, но зал, посвященный женщинам, будет принимать посетителей только до 31марта.

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#Культура#Художник#Омск#Выставка#Юбилей#Евгений Игишев#Любовь#Женщины#Дон Кихот#Работы#Скульптор
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