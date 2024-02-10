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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Скульптор Любочки рассказал, что больше принципиально не работает в Омске

«Украли идею». Скульптор Любочки рассказал, что больше не хочет работать в Омске

10 февраля 2024, 06:30
Фото: Город55

Скульптор Любочки рассказал, что больше принципиально не работает в Омске

По словам Сергея Норышева, идея памятника Бухгольцу изначально принадлежала ему, однако потом ее украли.

Омский скульптор Сергей Норышев сообщил, что не имеет желания в будущем сотрудничать с Омском по ряду причин. Ранее он создал множество фигур для города, в том числе Любочку и сантехника Степаныча, однако сейчас, по его словам, здесь «неинтересно».

Это решение скульптор также объясняет тем, что памятник Ивану Бухгольцу, расположенный на набережной реки Иртыш, изначально являлся его идеей, однако после ее украли. Кроме того, Норышев недоволен исполнением фигуры.

«Я сейчас принципиально ничего не делаю для Омска. У меня украли идею памятника Бухгольцу, не очень удачно сделали. Здесь большая коррупция и воровство, не хочу больше здесь работать. В Омске мне неинтересно», — заявил скульптор.

Ранее Город55 писал о повторном проведении конкурса на пост главного архитектора региона. Теперь в нем смогут принять участие не только ранее известные кандидаты, но и другие желающие. Напомним, что для попадания эта это место есть ряд критериев, например: наличие опыта работы от четырех лет, возраст не старше 65 лет и высшее образование.

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#Омск#Омская область#Новости#Архитектор#Архитектура омска#Скульптура#Конная скульптура#Анастасия Баянова#Скульптор
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