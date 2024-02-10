«Украли идею». Скульптор Любочки рассказал, что больше не хочет работать в Омске

Ранее Город55 писал о повторном проведении конкурса на пост главного архитектора региона. Теперь в нем смогут принять участие не только ранее известные кандидаты, но и другие желающие. Напомним, что для попадания эта это место есть ряд критериев, например: наличие опыта работы от четырех лет, возраст не старше 65 лет и высшее образование.