Стало известно, когда и кому сейчас выгодно покупать квартиру

Гендиректор АН «Городской риэлтерский центр» Юлия Усачева рассказала «Newia», что на вторичном рынке недвижимости сейчас происходит стагнация — время, когда в «плюсе» могут оказаться желающие купить недвижимость за наличные. Кроме того, по мнению эксперта, не стоит откладывать покупку квартиры в новостройке по льготной ипотеке, так как программа, по которой выдается кредит с господдержкой под 8%, перестанет работать с июля.