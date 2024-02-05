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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

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Стало известно, когда и кому сейчас выгодно покупать квартиру

5 февраля 2024, 11:27
Фото: Изображение Midjourney
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Эксперт рассказала, когда и кому сейчас выгодно покупать квартиру

Несмотря на скорые изменения условий господдержки при покупке жилья, взять квартиру в ипотеку на выгодных условиях все еще можно.

Гендиректор АН «Городской риэлтерский центр» Юлия Усачева рассказала «Newia», что на вторичном рынке недвижимости сейчас происходит стагнация — время, когда в «плюсе» могут оказаться желающие купить недвижимость за наличные. Кроме того, по мнению эксперта, не стоит откладывать покупку квартиры в новостройке по льготной ипотеке, так как программа, по которой выдается кредит с господдержкой под 8%, перестанет работать с июля.

Низкая ставка не только делает более комфортным размер регулярных платежей, но и дает возможность покупать квартиру для последующей сдачи и не терять выгоду, так как плата за аренду обычно выше ипотечных платежей.

Однако эксперт отметила, что в этом году стоимость жилья в новых домах будет расти. Чего нельзя сказать о ситуации на «вторичном» рынке, где цены будут снижаться. Но и это явление не задержится надолго, после снижения ключевой ставки Центробанка — стоимость снова постепенно начнет увеличиваться.

Ужесточаться условия льготной ипотеки, первоначальный взнос увеличится до 30%. Кроме того, с января этого года покупатель может выбрать квартиру только у застройщиков, которые находятся в партнерстве с банками и соглашаются на компенсацию части ставки. Базовая ипотека же продолжает оставаться недоступной для многих граждан, средняя ставка на сегодняшний день — 17-18 процентов.

Юлия Усачева также добавила, что сейчас наиболее выгодно приобретать апартаменты в строящихся жилых комплексах по льготной ипотеке, а также квартиры на вторичном рынке с дисконтом в 10-15%.

Омск вошел в десятку регионов по недоступности покупки квартир в новостройках
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