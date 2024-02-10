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Стало известно, когда скульптура «Дон Кихот» вернется к омскому ТЮЗу

Стало известно, когда скульптура «Дон Кихот» вернется к омскому ТЮЗу

10 февраля 2024, 07:38
Фото: Евгений Игишев / Город55
Монумент полностью готов и претерпел значительные изменения.

Омский скульптор Александр Капралов рассказал Городу55, что скульптура «Дон Кихот» вернется к ТЮЗу летом. Монумент уже готов и претерпел значительные изменения.

«Летом у ТЮЗа увидим Дон Кихота переделанного, Санчо Пансу и ослика. Как в ТЮЗе закончится ремонт, так мы и поставим. Скульптура поменялась. Композиция осталась старая, а детали, фактура, сумочки, кошелечки будут новые. Этого раньше не было. Цвет будет под медь», — рассказал мастер.

Также скульптор добавил, что пока не планирует в Омске устанавливать крупные масштабные работы.

«Мне лучше с частными покупателями. Купил-продал. Покупатель счастливый, я счастливый. С большими скульптурами много канители, нервотрепки, усложнения какие-то. Мне это не нравится. А делать то, что ты хочешь — это кайф. В этом есть свобода», — поделился Александр Капралов.

Отметим, что накануне, 9 февраля, в музее «Искусство Омска» открылась выставка работ Александра Карпалова. Экспозиция разместилась на двух этажах. Один из залов посвящен женщинам и любви, вход с него строго 18+.

Обнаженные женщины и 10 тонн металла. В Омске открылась выставка скульптора Капралова
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#Ремонт#ТЮЗ#Омск#Скульптура#Евгений Игишев#Дон Кихот#Искусство Омска
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Обнаженные женщины и 10 тонн металла. В Омске открылась выставка скульптора Капралова
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