gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Скульптура

Выбрать дату
2024
Очередной перенос? Когда закончат ремонт омского ТЮЗа за 792 млн рублей
2 октября, 05:15
В Омске ищут подрядчика, который за 5 млн изготовит мебель для буфета ТЮЗа
29 августа, 05:27
Бюст омской чемпионки вернут на олимпийскую аллею только в сентябре
Как и предполагал представитель подрядной организации, причина провала грунта крылась в канализации.
26 июля, 08:01
Леонид Полежаев рассказал об открытии памятника поэту Кутилову в Омске
29 мая, 13:57
В следующем году рядом с омским цирком появится скульптура его основателя
Проект скульптуры разработал московский скульптор Андрей Следков, он готов отлить ее из бронзы и передать в Омск для установки на скамье в городском зеленом уголке.
24 мая, 13:11
Спецпроект
Здесь хранилось золото Колчака: что скрывает Законодательное собрание Омской области
Законодательное собрание, как орган власти, в этом году отмечает 30-летний юбилей. Монументальное здание же было построено больше века назад. Город55 узнал его историю.
Свалка яиц, рынок недвижимости и любопытная скульптура. Главные темы уходящей недели
11 февраля, 12:22
Стало известно, когда скульптура «Дон Кихот» вернется к омскому ТЮЗу
10 февраля, 07:38
«Украли идею». Скульптор Любочки рассказал, что больше не хочет работать в Омске
По словам Сергея Норышева, идея памятника Бухгольцу изначально принадлежала ему, однако потом ее украли.
10 февраля, 06:30
В Омске восстановят «Крокодила и лягушек» — один из старейших фонтанов города
Вместе со стартом сбора средств на реставрацию, омичам продемонстрировали и дизайн-проект объекта.
28 января, 13:24
2023
Новый бюст на Аллее олимпийцев. В центре Омска появится еще один памятник
14 декабря 2023, 04:59
В Омске хотят утвердить новые правила для размещения мемориалов и скульптур
25 августа 2023, 07:57
Очереди к спортсменам и душевные воспоминания. В Омске открыли аллею олимпийцев
12 августа 2023, 15:47
«Опыт неудачный». Аллею олимпийцев в Омске раскритиковали еще до ее открытия
11 августа 2023, 10:42
Омичам рассказали, почему памятник Бухгольцу обращен лицом к Иртышу
Есть две обоснованных версии такого расположения монумента.
2 августа 2023, 10:08
Памятник основателю Омска Бухгольцу планируют установить сегодня ночью
Бронзовую скульптуру полностью собрали и покрыли воском для защиты от влаги.
1 августа 2023, 08:58
В Омск привезли скульптуру основателя города Ивана Бухгольца
Памятник установят на Иртышской набережной.
28 июля 2023, 08:17
Литейщики начали собирать памятник основателю Омска Бухгольцу ко Дню города
Скульптура выполняется из бронзы.
11 июля 2023, 07:39
Скульптуру Дон Кихота и Санчо Пансы у ТЮЗа планируют открыть в Омске ко Дню города
22 июня 2023, 10:03
Местечко почти готово. В Омске сделали постамент для памятника Ивану Бухгольцу
Вскоре основание должны покрыть гранитными плитами.
15 июня 2023, 05:17

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика