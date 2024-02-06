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Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

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Сметы — наше все. Россиянам рассказали, как посчитать стоимость ремонта в квартире

6 февраля 2024, 10:12
Фото: Город55
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Россиянам рассказали, как посчитать стоимость ремонта в квартире

Есть несколько способов, которые помогают сэкономить на ремонте и не потерять деньги.

Появилась инструкция по тому, как недорого сделать ремонт в квартире. Издание newia.ru приводит соответствующую информацию.

С чего начать ремонт в квартире

Подумайте, что конкретно вам нужно сделать в жилище. Когда облезает штукатурка, скрипят полы, в квартире холодно из-за хлипких окон и регулярно случаются коммунальные прорывы — необходимо задуматься о капитальном ремонте. В рамках этих работ также обычно обновляют электрику, крышу — в общем, основу жилья. Другой разговор, когда речь идет о замене обоев, ламината, покраске потолка, ведь в этом случае требуется всего лишь косметический ремонт. Возможно еще, что вам нужен частичный ремонт какого-то одного отдела. Например, замена сантехники.

От этих выводов уже можно планировать время и бюджет. После этого рассчитывайте площадь поверхностей. Вам нужно знать для этого метраж помещения — площадь пола, стен и потолка.

Как составить смету на ремонт

Здесь есть два варианта развития действий. Первый — сложный. В этом случае нужно самому искать информацию в интернете о стоимости услуг мастеров. Она вносится в таблицу, в том числе виды работ, цены за единицу, объем работ и общая стоимость.

Если хочется упростить этот этап, то лучше пригласить домой прораба, мастеров и специалистов, которые помогут составить смету. При этом важно детально рассмотреть составленный документ, чтобы в нем находилось только то, что вам нужно.

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Фото: Город55

Как рассчитать смету на ремонт самостоятельно

Способов расчета сметы на строительные работы несколько. В одном из них идет расчет по хронологии, когда вы отмечаете работы в порядке их выполнения. Тогда вам проще контролировать, как продвигается ремонт, а также планировать оплату строителям и закупку материалов.

Кому-то подойдет составить смету по этапам строительства. Ее разбивают на отдельные этапы, чтобы оценивать состояние объекта после каждого этапа. В случае необходимости в смету можно вносить изменения.

Еще один способ — расчет по комнатам. Это удобно, когда есть цель обновить отдельные помещения. Некоторые также рассчитывают по видам работ. В этом случае сметы делают отдельно для каждого вида работ. С этим способом вы точнее сможете оценить затраты и проконтролировать выполнение ремонта.

Непредвиденных расходов можно избежать, если грамотно рассчитать затраты и, конечно же, в полной мере оценить объем планируемых работ.

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#Общество#Ремонт#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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