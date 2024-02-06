Сметы — наше все. Россиянам рассказали, как посчитать стоимость ремонта в квартире

Подумайте, что конкретно вам нужно сделать в жилище. Когда облезает штукатурка, скрипят полы, в квартире холодно из-за хлипких окон и регулярно случаются коммунальные прорывы — необходимо задуматься о капитальном ремонте. В рамках этих работ также обычно обновляют электрику, крышу — в общем, основу жилья. Другой разговор, когда речь идет о замене обоев, ламината, покраске потолка, ведь в этом случае требуется всего лишь косметический ремонт. Возможно еще, что вам нужен частичный ремонт какого-то одного отдела. Например, замена сантехники.