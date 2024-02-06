Взлеты? Падения? Стагнация? Что будет с ценами на квартиры в Омске в 2024 году

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Что будет с ценами на жилье в Омске в 2024 году, в какие месяцы выгоднее всего покупать квартиру, и от чего зависит рост или снижение стоимости недвижимости. Город55 узнал ответы на эти вопросы. Специалисты по недвижимости дали прогноз на текущий год.
В феврале 2024 года на рынке недвижимости в Омске наблюдается стагнация, говорят эксперты. Это связано как с временем года, так и с экономической ситуацией в стране.
«У нас есть такое понятие, как деловой сезон — с сентября по декабрь включительно. В это время всегда спрос растет. Меньше всего продаж в январе–феврале и летом. Сейчас продажи также снизились в связи с тем, что ключевая ставка поднялась. От этого зависит процент по ипотеке. А ипотека — главный драйвер спроса», — рассказал директор агентства недвижимости «Метры» Денис Крахоткин.
В настоящее время ключевая ставка Центробанка России составляет 16%. Последнее повышение произошло 15 декабря на 100 базисных пунктов. Ключевая ставка — это главный инструмент денежно-кредитной политики государства. В России он работает с сентября 2013 года. От ключевой ставки ЦБ зависят ставки по облигациям, депозитам и кредитам, в том числе и ипотечным.
«Сейчас рекордное время по антиспросу на рынке вторичного жилья. Процент по ипотеке завышен. По сути, банки регламентируют сейчас этот рынок. Повышенный спрос всегда с сентября по декабрь. Январь — короткий месяц, по нему сложно судить. В феврале–марте обычно начинается повышение спроса», — поделился специалист по недвижимости агентства «Миард» Василий Стародубцев.
Предыдущие 3 года отметились ростом цен на недвижимость. Только за 2023 год средняя стоимость квадратного метра в омских «вторичках» выросла на 21% — с 79,9 тысяч до 97,1 тысяч. Тенденция актуальна для всех регионов страны.
«Сейчас фаза, которую можно характеризовать, как стабилизация после роста. Рынок вторичного жилья достаточно насытился. Учитывая рост цен за последние 3 года, объем предложений, доход населения, доступность квартир с точки зрения роста ипотечной ставки. Ставка высокая — доступность снизилась. Поэтому рынок сейчас стабилизировался после трехлетнего бурного роста», — сообщил аналитик Российской гильдии риэлторов Максим Репин.
Специалисты по недвижимости не ждут в этом году больших взлетов и падений цен на жилье.
«На нынешний год могу сказать, что, скорей всего, цены снизятся процентов на 15. Это в первом полугодии. А после этого, по комментарию Эльвиры Набиуллиной о снижении ключевой ставки, цены могут подняться. Цены прежними уже никогда не будут», — сообщил Денис Крахоткин.
Прогнозы сбываются не всегда. Порой поведение рынка не может предсказать никто.
«Если вспомнить 2019 год, когда начиналась пандемия, произошел очень жесткий скачок цен, который никто не прогнозировал. Вообще цены росли всегда, если посмотреть график с 1991 года, то в этом можно убедиться. Промежуточные падения небольшие бывают, но тенденция всегда вверх. Если ставка будет падать, то цена не будет снижаться, а может и вверх пойти. Опять же нас ждут президентские выборы. И информация вокруг них будет влиять на рынок. Я все-таки считаю, что год-два цены будут стоять на месте», — рассказал Василий Стародубцев о рынке вторичного жилья.
Отметим, 1 июля 2024 года истекает срок действия сразу двух льготных программ — семейной ипотеки и ипотеки с господдержкой. 2023 год стал рекордным для рынка ипотеки — россияне оформили жилищные кредиты почти на 8 трлн руб.
Что касается новостроек, то в Омске наблюдается дефицит нового жилья. Цены при этом на него достаточно высоки. За год стоимость квадратного метра в городских новостройках увеличилась на 18%. В декабре 2023 года она составляла 128,5 тысяч рублей.
«Сейчас в Омске строят по 220-250 тысяч квадратных метров жилья в год. В 2007 году строили около 1 млн квадратных метров. При этом в настоящее время на сайтах объявлений выставлено около 600 предложений в новостройках. Это мало для города-миллионника. Будем больше строить — цены будут меньше подпрыгивать вверх», — поделился Максим Репин.
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