Взлеты? Падения? Стагнация? Что будет с ценами на квартиры в Омске в 2024 году

Что будет с ценами на жилье в Омске в 2024 году, в какие месяцы выгоднее всего покупать квартиру, и от чего зависит рост или снижение стоимости недвижимости. Город55 узнал ответы на эти вопросы. Специалисты по недвижимости дали прогноз на текущий год.