Поймают и накажут. Организатору яичной свалки в Омске грозит штраф до 400 тысяч

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО), если нарушитель является юридическим лицом, то за яичную помойку ему могут назначить выплату штрафа на сумму до 400 тыс рублей. Если свалку куриных яиц устроил кто-то из граждан, то размер взыскания будет меньше — до 5 тыс рублей.