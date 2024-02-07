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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

иллюстрация

Поймают и накажут. Организатору яичной свалки в Омске грозит штраф до 400 тысяч

7 февраля 2024, 11:27
Фото: Город55
иллюстрация

Неизвестному организатору яичной свалки в Омске грозит штраф до 400 тысяч

Виновник должен будет выплатить штраф, но сумма зависит оттого, является ли он физическим лицом или юридическим.

Стало известно, какое наказание положено организатору свалки куриных яиц в Чкаловском поселке. Пока неизвестно, кто это сделал, но ответственность за содеянное нарушитель точно будет нести.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО), если нарушитель является юридическим лицом, то за яичную помойку ему могут назначить выплату штрафа на сумму до 400 тыс рублей. Если свалку куриных яиц устроил кто-то из граждан, то размер взыскания будет меньше — до 5 тыс рублей.

К слову, выброшенные продукты не содержат какие-либо опасные вирусы. Бросивший несколько десятков паллетов с яйцами пытался сжечь кучу. Это стало понятно из-за следов на яйцах. Отметим, что продукция была смешана со стеклом.

Этой ситуацией заинтересовались не только омичи и представители РЭО, но и региональная прокуратура, которая уже запустила проверку.

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#Происшествия#Экология#Омск#Омская область#Свалка отходов#Прокуратура Омской области#Свалка#Несанкционированная свалка#Новости#Яйца#Алина Ясинская#Незаконная свалка#Куриные яйца
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