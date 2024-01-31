В Омской области ищут подрядчика для обслуживания делегаций. Чем будут кормить гостей

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
В правительстве Омской области ищут подрядчика, который организует прием делегаций и приглашенных лиц. Максимальная цена контракта — 800 тысяч рублей, источником финансирования указан региональный бюджет. Договор с поставщиком услуг рассчитан до конца 2024 года. Заявки от подрядчиков принимают до 16 февраля.
Обслуживание гостей необходимо будет организовать в ресторане. Сервировка столов и меню будут согласовываться с заказчиком, а официанты, работающие на мероприятии, должны будут соответствовать ГОСТу «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Требования к персоналу».
«Ассортимент заказных блюд и напитков (в том числе спиртных), должен учитывать пожелания государственного заказчика, национальные, религиозные традиции, соответствовать специализации мероприятия. В ассортименте должны присутствовать оригинальные, изысканные, заказные и фирменные блюда, блюда национальных (этнических) кухонь, десерты и напитки собственного производства», — говорится в сопроводительной документации.
В проекте контракта также приложен пример меню. Так, в списке блины, фаршированные лососем или отварными лисичками, брускетты с ростбифом и томатами, канапе с тигровой креветкой, борщ с телятиной, речная форель с пряными травами, закуска из лосося с авокадо и сливочным сыром, мини-шашлычок из креветок и куриного филе, клубничное тирамису и другие блюда.