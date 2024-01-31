В Омской области ищут подрядчика для обслуживания делегаций. Чем будут кормить гостей

В проекте контракта также приложен пример меню. Так, в списке блины, фаршированные лососем или отварными лисичками, брускетты с ростбифом и томатами, канапе с тигровой креветкой, борщ с телятиной, речная форель с пряными травами, закуска из лосося с авокадо и сливочным сыром, мини-шашлычок из креветок и куриного филе, клубничное тирамису и другие блюда.