Могло быть и больше. В Омске на украшение к 23 февраля потратят почти 400 тысяч

В техзадании указывается, что подрядчик должен изготовить баннеры и флаги в тематике 23 февраля, установить их, а потом демонтировать после окончания празднеств. На создание украшений не так много времени — 13 февраля уже должно быть все готово. Перед 8 марта декорации снимут.