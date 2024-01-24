Могло быть и больше. В Омске на украшение к 23 февраля потратят почти 400 тысяч

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
На портале госзакупок появилась информация о поиске подрядчика, который будет украшать Омск к следующему празднику. Речь идет о Дне защитника Отечества. На создание праздничной атмосферы в городе готовы были выделить 619 тыс рублей.
Заказчиком выступает Управление делами администрации Омска. Итоги аукциона подвели два дня назад, 22 января. Победителем стал ИП Кучеренко Константин Евгеньевич. Он снизил начальную стоимость до 374 тыс рублей.
Всего на торги заявились три участника. Интересно, что один из них указал ту же сумму, что и победитель, но оказался по итогу вторым. Третий предложил украсить город за 458 тыс рублей.
В техзадании указывается, что подрядчик должен изготовить баннеры и флаги в тематике 23 февраля, установить их, а потом демонтировать после окончания празднеств. На создание украшений не так много времени — 13 февраля уже должно быть все готово. Перед 8 марта декорации снимут.
Их разместят на Комсомольском мосту, на улицах Ленина, Гагарина, Конева и Соборной площади.