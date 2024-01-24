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Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

иллюстрация

Могло быть и больше. В Омске на украшение к 23 февраля потратят почти 400 тысяч

24 января 2024, 10:40
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на украшение города ко Дню защитника Отечества потратят почти 400 тысяч

На декорирование города администрация изначально готова была потратить на 200 тыс рублей больше.

На портале госзакупок появилась информация о поиске подрядчика, который будет украшать Омск к следующему празднику. Речь идет о Дне защитника Отечества. На создание праздничной атмосферы в городе готовы были выделить 619 тыс рублей.

Заказчиком выступает Управление делами администрации Омска. Итоги аукциона подвели два дня назад, 22 января. Победителем стал ИП Кучеренко Константин Евгеньевич. Он снизил начальную стоимость до 374 тыс рублей.

Всего на торги заявились три участника. Интересно, что один из них указал ту же сумму, что и победитель, но оказался по итогу вторым. Третий предложил украсить город за 458 тыс рублей.

В техзадании указывается, что подрядчик должен изготовить баннеры и флаги в тематике 23 февраля, установить их, а потом демонтировать после окончания празднеств. На создание украшений не так много времени — 13 февраля уже должно быть все готово. Перед 8 марта декорации снимут.

Их разместят на Комсомольском мосту, на улицах Ленина, Гагарина, Конева и Соборной площади.

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#Город#Омск#Омская область#Аукцион#Подрядчик#Торги#Новости#Украшение#23 февраля#День защитника отечества#Алина Ясинская#Декорации
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