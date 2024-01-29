Построят в 2025 году. Омский бизнесмен откроет новый ресторан рядом с «Летуром»

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
О планах по открытию нового заведения в центре Омска предприниматель рассказал «ТОП24». Известно, что участок уже готов к строительству, воплотить готовый проект в реальность планируется в следующем году, его стоимость — 60-70 миллионов рублей.
Ранее на территории располагалась парковка для машин, по словам бизнесмена Станислава Коробкина, немало времени ушло на снятие с участка статуса охранной зоны. Сейчас же работа протекает в более активном режиме, кроме того, для проекта нашил подрядчика.
«Планируется двухэтажное здание с цокольным этажом. Скорее всего, в нем будут размещены один или два ресторана», — поделился предприниматель.
Напомним, что в начале января на продажу выставили бар, расположенный рядом с заброшенным «Летуром». По словам автора публикации на сайте бесплатных объявлений, заведение «Aperitivo» стабильно работает и имеет 40 посадочных мест, летом к этом количеству прибавляется еще 24 на веранде.