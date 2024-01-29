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Омский бизнесмен откроет новый ресторан за «Летуром»

Построят в 2025 году. Омский бизнесмен откроет новый ресторан рядом с «Летуром»

29 января 2024, 12:44
Фото: 1MI

Омский бизнесмен откроет новый ресторан за «Летуром»

Станислав Коробкин уже выкупил участок для строительства.

О планах по открытию нового заведения в центре Омска предприниматель рассказал «ТОП24». Известно, что участок уже готов к строительству, воплотить готовый проект в реальность планируется в следующем году, его стоимость — 60-70 миллионов рублей.

Ранее на территории располагалась парковка для машин, по словам бизнесмена Станислава Коробкина, немало времени ушло на снятие с участка статуса охранной зоны. Сейчас же работа протекает в более активном режиме, кроме того, для проекта нашил подрядчика.

«Планируется двухэтажное здание с цокольным этажом. Скорее всего, в нем будут размещены один или два ресторана», — поделился предприниматель.

Напомним, что в начале января на продажу выставили бар, расположенный рядом с заброшенным «Летуром». По словам автора публикации на сайте бесплатных объявлений, заведение «Aperitivo» стабильно работает и имеет 40 посадочных мест, летом к этом количеству прибавляется еще 24 на веранде.

У заброшенного «Летура». В центре Омска выставили на продажу бар за четыре миллиона
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#Омск#Омская область#Ресторан#Новости#ТК "Летур"#Ресторанное дело#Анастасия Баянова
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