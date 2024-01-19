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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

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Огромная пробка, жестокие собачники и неудачный поход в Европу. Омск сегодня

19 января 2024, 13:47
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В аварии с автобусом у Телецентра пострадали 71-летняя омичка и 6-летняя девочка

Сегодня в утренний час-пик рядом с Телецентром произошла тройная авария с пострадавшими, из-за которой на участке образовалась огромная пробка. В омской полиции предварительно установили, что 32-летний водитель за рулем «Хонды» не справился с управлением и выехал на «встречку», после чего врезался в автобус №83 и «Ниссан». В момент аварии в автобусе находилось 40 пассажиров, помощь понадобилась пассажирам «Ниссана» — 6-летней девочке и 72-летней женщине. По факту ДТП проводится проверка.

Привело к огромной пробке. В Омске на Красном пути машины столкнулись с автобусом
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Новость №2. Омская семейная пара несколько лет избивала свою собаку

Страшный инцидент попал на записи камер видеонаблюдения в одном из домов Омска. Там семейная пара жестоко избивала свою собаку. Как оказалось позже, это происходило систематически и уже не первый год. Омичи купили щенка несколько лет назад, были уверены — приобретают лабрадора, однако хозяева обманули, а зло и недовольство пара начала вымещать на беззащитном питомце. Сейчас пес по кличке Буш находится в ветеринарной клинике, из рук живодеров его забрали волонтеры.

Страшно и бесчеловечно. В Омске семейная пара два года жестоко избивала свою собаку
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Новость №3. Омский суд отправил за решетку семь незаконных мигрантов из Индии

В Полтавском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении семерых жителей Индии, которые хотели попасть в Европу через Омскую область. Они обвиняются в незаконном пересечении государственной границы России. Известно, что индийцы пересекли границу пешком, пришли из Казахстана, однако план реализовать не удалось, всех семерых задержали сотрудники ФСБ. Сейчас им назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы.

Хотели в Европу. Омский суд отправил за решетку семь незаконных мигрантов из Индии
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