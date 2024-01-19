Огромная пробка, жестокие собачники и неудачный поход в Европу. Омск сегодня

Страшный инцидент попал на записи камер видеонаблюдения в одном из домов Омска. Там семейная пара жестоко избивала свою собаку. Как оказалось позже, это происходило систематически и уже не первый год. Омичи купили щенка несколько лет назад, были уверены — приобретают лабрадора, однако хозяева обманули, а зло и недовольство пара начала вымещать на беззащитном питомце. Сейчас пес по кличке Буш находится в ветеринарной клинике, из рук живодеров его забрали волонтеры.