Огромная пробка, жестокие собачники и неудачный поход в Европу. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Новость №1. В аварии с автобусом у Телецентра пострадали 71-летняя омичка и 6-летняя девочка
Сегодня в утренний час-пик рядом с Телецентром произошла тройная авария с пострадавшими, из-за которой на участке образовалась огромная пробка. В омской полиции предварительно установили, что 32-летний водитель за рулем «Хонды» не справился с управлением и выехал на «встречку», после чего врезался в автобус №83 и «Ниссан». В момент аварии в автобусе находилось 40 пассажиров, помощь понадобилась пассажирам «Ниссана» — 6-летней девочке и 72-летней женщине. По факту ДТП проводится проверка.
Новость №2. Омская семейная пара несколько лет избивала свою собаку
Страшный инцидент попал на записи камер видеонаблюдения в одном из домов Омска. Там семейная пара жестоко избивала свою собаку. Как оказалось позже, это происходило систематически и уже не первый год. Омичи купили щенка несколько лет назад, были уверены — приобретают лабрадора, однако хозяева обманули, а зло и недовольство пара начала вымещать на беззащитном питомце. Сейчас пес по кличке Буш находится в ветеринарной клинике, из рук живодеров его забрали волонтеры.
Новость №3. Омский суд отправил за решетку семь незаконных мигрантов из Индии
В Полтавском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении семерых жителей Индии, которые хотели попасть в Европу через Омскую область. Они обвиняются в незаконном пересечении государственной границы России. Известно, что индийцы пересекли границу пешком, пришли из Казахстана, однако план реализовать не удалось, всех семерых задержали сотрудники ФСБ. Сейчас им назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы.