Хотели в Европу. Омский суд отправил за решетку семь незаконных мигрантов из Индии

Они пытались попасть на территорию РФ весной и в начале лета 2023 года. Их остановили на пунктах пропуска в Московской и Омской областях, а также в Алтайском крае. На руках у иностранцев были туристические визы, но их аннулировали из-за того, что они не подтвердили цели въезда в страну.