Хотели в Европу. Омский суд отправил за решетку семь незаконных мигрантов из Индии

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:50
В Полтавском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении семерых гражданан Индии. Их обвинили в незаконном пересечении государственной границы России (ч. 3 ст. 322 УК РФ).
Они пытались попасть на территорию РФ весной и в начале лета 2023 года. Их остановили на пунктах пропуска в Московской и Омской областях, а также в Алтайском крае. На руках у иностранцев были туристические визы, но их аннулировали из-за того, что они не подтвердили цели въезда в страну.
Тогда граждане Индии пешком из Казахстана пересекли российскую границу, чтобы потом добраться до стран Евросоюза. План реализовать не удалось, так как всех задержали сотрудники ФСБ РФ по Омской области.
Как сообщается в телеграм-канале «Суды Омской области», каждому назначили девять месяцев заключения. Мужчины будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу, так что может быть обжалован.