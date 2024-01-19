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Авария произошла ранним утром

Привело к огромной пробке. В Омске на Красном пути машины столкнулись с автобусом

19 января 2024, 04:59
Фото: Омская полиция
Авария произошла ранним утром

В аварии с автобусом у Телецентра пострадали 71-летняя омичка и 6-летняя девочка

Проверка по факту данного ДТП находится на контроле у прокуратуры города Омска.

В пятницу около 8 часов утра на Красном пути, рядом с Телецентром, произошла авария с пострадавшими. По предварительной информации омской полиции, 32-летний водитель за рулем «Хонды» не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в пассажирский автобус №83. После этого легковой автомобиль столкнулся еще и с «Ниссаном».

В автобусе в момент аварии находилось 40 пассажиров. Помощь медиков в итоге понадобилась пассажирам «Ниссана» — 6-летней девочке и 72-летней женщине. Но обошлось без травм, угрожающих жизни.

Фото: Прокуратура Омской области
«По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия», — сообщили в омской полиции.

Контролировать ход проверки по факту аварии с пострадавшими будет прокуратура города Омска. Добавим, что из-за аварии на Красном пути образовалась крупная пробка.

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#Происшествия#ДТП#Пробки#Полиция#Омск#Прокуратура#ДТП с пострадавшими#Авария#ДТП с автобусом#Новости#Проверка прокуратуры#Юлия Истомина
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