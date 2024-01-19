Привело к огромной пробке. В Омске на Красном пути машины столкнулись с автобусом

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
В пятницу около 8 часов утра на Красном пути, рядом с Телецентром, произошла авария с пострадавшими. По предварительной информации омской полиции, 32-летний водитель за рулем «Хонды» не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в пассажирский автобус №83. После этого легковой автомобиль столкнулся еще и с «Ниссаном».
В автобусе в момент аварии находилось 40 пассажиров. Помощь медиков в итоге понадобилась пассажирам «Ниссана» — 6-летней девочке и 72-летней женщине. Но обошлось без травм, угрожающих жизни.
«По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия», — сообщили в омской полиции.
Контролировать ход проверки по факту аварии с пострадавшими будет прокуратура города Омска. Добавим, что из-за аварии на Красном пути образовалась крупная пробка.