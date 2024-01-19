Привело к огромной пробке. В Омске на Красном пути машины столкнулись с автобусом

В пятницу около 8 часов утра на Красном пути, рядом с Телецентром, произошла авария с пострадавшими. По предварительной информации омской полиции, 32-летний водитель за рулем «Хонды» не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в пассажирский автобус №83. После этого легковой автомобиль столкнулся еще и с «Ниссаном».