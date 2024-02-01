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Жестокое обращение

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Февраль
Появилось видео, как омичка выбросила новорожденную дочь в мусорку
1 февраля, 06:01
Январь
Огромная пробка, жестокие собачники и неудачный поход в Европу. Омск сегодня
19 января, 13:47
Страшно и бесчеловечно. В Омске семейная пара два года жестоко избивала свою собаку
19 января, 12:25
Декабрь 2023
Расстрел животных, замерзшее общежитие и возвращение детей. Четверг вне прямой линии
14 декабря 2023, 14:54
Октябрь 2023
Разбрасывают кости и дерутся. В Омске жильцы многоэтажки страдают от бездомных собак
31 октября 2023, 03:48
Август 2023
«Бил головой об гараж». В Омске живодер на глазах у людей убил собаку
17 августа 2023, 11:40
Июль 2023
Подполковника омской полиции Кудояра винят в убийстве собаки на глазах у детей
6 июля 2023, 02:16
Июнь 2023
В Омске перед судом предстанет 40-летний отец-одиночка, который бил дочь кочергой
Его лишили родительских прав, а дочку и сына поместили в детский дом.
6 июня 2023, 07:50
Май 2023
«Просто смотрел в глаза». В Омске девочка избила лабрадора на прогулке
Горожане записали это на видео и выложили в сеть.
12 мая 2023, 07:45
Март 2023
На омского живодера, забившего до смерти свою собаку, завели уголовное дело
Теперь мужчине грозит до 3 лет тюрьмы.
31 марта 2023, 06:40

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