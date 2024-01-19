Страшно и бесчеловечно. В Омске семейная пара два года жестоко избивала свою собаку

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Записи с камер видеонаблюдения, подтверждающие жестокость семейной пары, опубликовали в группе телеканала «ОмскТВ».
Как удалось выяснить, омичи купили собаку два года назад на сайте объявлений. Были уверены — покупают лабрадора. Однако, скорее всего, продавцы предоставили ложную информацию, и хозяева начали вымещать зло и недовольство на беспомощном щенке.
Прекратить издевательства помогли волонтеры. После их вмешательства собаку по кличке Буш забрали от живодеров, сейчас она находится в ветеринарной клинике, где ей сделают УЗИ, чтобы понять, есть ли у питомца повреждения внутренних органов.