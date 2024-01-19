Страшно и бесчеловечно. В Омске семейная пара два года жестоко избивала свою собаку

Прекратить издевательства помогли волонтеры. После их вмешательства собаку по кличке Буш забрали от живодеров, сейчас она находится в ветеринарной клинике, где ей сделают УЗИ, чтобы понять, есть ли у питомца повреждения внутренних органов.