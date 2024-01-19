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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Омская семейная пара несколько лет избивала свою собаку

Страшно и бесчеловечно. В Омске семейная пара два года жестоко избивала свою собаку

19 января 2024, 12:25
Фото: 1MI

Омская семейная пара несколько лет избивала свою собаку

Из рук живодеров пса спасли волонтеры.

Записи с камер видеонаблюдения, подтверждающие жестокость семейной пары, опубликовали в группе телеканала «ОмскТВ».

Как удалось выяснить, омичи купили собаку два года назад на сайте объявлений. Были уверены — покупают лабрадора. Однако, скорее всего, продавцы предоставили ложную информацию, и хозяева начали вымещать зло и недовольство на беспомощном щенке.

Прекратить издевательства помогли волонтеры. После их вмешательства собаку по кличке Буш забрали от живодеров, сейчас она находится в ветеринарной клинике, где ей сделают УЗИ, чтобы понять, есть ли у питомца повреждения внутренних органов.

Фото: Скриншот группы "ОмскТВ"
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#Омск#Омская область#Жестокое обращение#Новости#Жестокое обращение с животными#Жестокость#Анастасия Баянова
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