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Первый случай бешенства, дело Любинской ЦРБ и чрезвычайно аварийный дом. Омск сегодня

15 января 2024, 13:49
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омской области нашли первое животное с бешенством в этом году

В селе Зеленовка Омского района обнаружили зараженное бешенством животное, из-за этого на территории населенного объявили карантин. Ограничение ввели до 2 марта 2024 года, его исполнение будет контролироваться главой регионального минсельхоза. До весны Зеленовку нельзя посещать посторонним лицам, вывозить и ввозить в село восприимчивых к вирусу животных, также необходимо будет соблюдать и другие ограничения.

На карантине. В Омской области зарегистрировали первый случай бешенства в 2024 году
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Новость №2. Любинская ЦРБ обязана провести ремонт по решению суда

Любинский районный суд установил, что больница действительно нарушала санитарно-эпидемиологическое законодательство, а потому обязал привести ее в порядок, устранив все найденные дефекты. Среди них: замена отделки стен и потолка в кабинетах стационара и акушерском отделении, обеспечение резервного горячего водоснабжения в родильном отделении, замена смесителей и так далее. По сообщениям местных жителей, 24 января по этому делу будет подан очередной иск.

Суд обязал Любинскую ЦРБ провести ремонт и устранить многочисленные нарушения закона
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Новость №3. Стало известно, что происходит в аварийном доме, так и не опустевшем полностью

В администрации города рассказали, что сейчас происходит с домом, из которого переселили большинство жильцов в связи с аварийностью. Так, здание больше не может обслуживаться коммунальными службами, так как внутридомовые сети сильно устарели и могут привести к авариям. Несмотря на плачевность ситуации, в строении продолжают жить люди. Правда, уже по собственному желанию. В мэрии отметили, что новые квартиры для всех переселенцев, включая остающихся в ветхом доме, уже готовы. Кроме того, многие их давно получили.

«Не может обслуживаться». Как обстоят дела в аварийном доме, где все еще живут омичи
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«Не может обслуживаться». Как обстоят дела в аварийном доме, где все еще живут омичи
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