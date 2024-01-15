Первый случай бешенства, дело Любинской ЦРБ и чрезвычайно аварийный дом. Омск сегодня

В администрации города рассказали, что сейчас происходит с домом, из которого переселили большинство жильцов в связи с аварийностью. Так, здание больше не может обслуживаться коммунальными службами, так как внутридомовые сети сильно устарели и могут привести к авариям. Несмотря на плачевность ситуации, в строении продолжают жить люди. Правда, уже по собственному желанию. В мэрии отметили, что новые квартиры для всех переселенцев, включая остающихся в ветхом доме, уже готовы. Кроме того, многие их давно получили.