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Переселение из аварийного жилья

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2024
Омская мэрия закупит 180 квартир для переселенцев из аварийного жилья
Омские власти планируют приобрести 180 квартир для переселенцев из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
23 июля, 12:38
«Строили тяп-ляп». Омичи из аварийных домов рассказали, в какие условия их переселили
30 января, 13:12
Первый случай бешенства, дело Любинской ЦРБ и чрезвычайно аварийный дом. Омск сегодня
15 января, 13:49
«Не может обслуживаться». Как обстоят дела в аварийном доме, где все еще живут омичи
15 января, 11:11
2023
С застройщиком дома на 6-й Станционной для омских переселенцев расторгли контракт
Подрядчик, вероятно, не согласный с таким решением, подал иск к департаменту строительства.
18 октября 2023, 11:03
Проект строительства дома на 6-й Станционной одобрили после подорожания работ
Максимально строительные работы могут подорожать на 30%.
13 сентября 2023, 08:07
Повезло не всем. На расселение из аварийных домов в Омске выделили еще 100 миллионов
12 сентября 2023, 03:03
Квартиры в двух аварийных домах Омска изымут для муниципальных нужд
14 июня 2023, 11:51
Без душа и туалета. Омичку не могли переселить из дома дореволюционной постройки
В здании рушится потолок и рассыпается фундамент.
26 апреля 2023, 11:57
Жить нельзя переселить. 10 домов в Омске признаны особо опасными
Прокуратура подала исковые заявления.
2 апреля 2023, 05:40
2022
Аварийное жилье. Омичам пришлось добиваться переселения через прокуратуру
Переселение — дело небыстрое. Омской семье с двумя детьми потребовалось 8 лишних лет, чтобы добиться нового жилья
24 ноября 2022, 05:44
Задержек не предвидится. В Омске начали строить дом для жителей аварийных домов
15 июля 2022, 07:07

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