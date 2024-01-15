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Любинская ЦРБ

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Январь
Первый случай бешенства, дело Любинской ЦРБ и чрезвычайно аварийный дом. Омск сегодня
15 января, 13:49
Суд обязал Любинскую ЦРБ провести ремонт и устранить многочисленные нарушения закона
15 января, 09:04
Октябрь 2023
Никто столько денег не даст. На капремонт нашумевшей Любинской больницы нужно 212 млн
5 октября 2023, 12:47
В омском минздраве рассказали, что Любинская ЦРБ активно пополняется молодыми кадрами
В больницу регулярно приходят молодые специалисты, в этом году к работе приступили детский хирург, участковый терапевт и эпидемиолог.
2 октября 2023, 11:49
Сентябрь 2023
Омский минздрав поделился фактами о жизни нашумевшей Любинской больницы
29 сентября 2023, 14:09

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