Суд обязал Любинскую ЦРБ провести ремонт и устранить многочисленные нарушения закона

Отметим, что это далеко не все требования суда, нарушения также были найдены в реанимационном, хирургическом, детском стационарном отделении и других. По сообщениям местных жителей, 24 января по этому делу будет подан очередной иск. Кроме того, после многочисленных обращений делом заинтересовалась общественно-правовая организация «Гражданский патруль».