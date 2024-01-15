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Published Сегодня, 09:04

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Updated Сегодня, 09:04

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Суд обязал Любинскую ЦРБ провести ремонт и устранить многочисленные нарушения закона

15 января 2024, 09:04
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Суд обязал Любинскую ЦРБ устранить нарушения законодательства и провести ремонт

Точные сроки проведения работ еще не установлены.

Иск Роспотребнадзора к Любинской ЦРБ и региональному Минздраву рассмотрели в открытом заседании Любинского районного суда. Установлено, что больница действительно нарушала санитарно-эпидемиологическое законодательство.

Суд обязал учреждение выполнить ряд работ и устранить найденные во время проверки дефекты, которых, стоит отметить, оказалось достаточно. Сроки же, в которые необходимо провести работы, еще не обозначены.

Так, Любинская ЦРБ обязана заменить отделку стен и потолка в рентгенодиагностических кабинетах стационара и акушерском отделении, так как нынешняя не соответствует нормам СанПиН. Также необходимо обеспечить резервное горячее водоснабжение в родильном отделении, заменить смесители, провести ремонт отделки в терапевтическом отделении и обеспечить поступление горячей воды.

Отметим, что это далеко не все требования суда, нарушения также были найдены в реанимационном, хирургическом, детском стационарном отделении и других. По сообщениям местных жителей, 24 января по этому делу будет подан очередной иск. Кроме того, после многочисленных обращений делом заинтересовалась общественно-правовая организация «Гражданский патруль».

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