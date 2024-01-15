Суд обязал Любинскую ЦРБ провести ремонт и устранить многочисленные нарушения закона

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Иск Роспотребнадзора к Любинской ЦРБ и региональному Минздраву рассмотрели в открытом заседании Любинского районного суда. Установлено, что больница действительно нарушала санитарно-эпидемиологическое законодательство.
Суд обязал учреждение выполнить ряд работ и устранить найденные во время проверки дефекты, которых, стоит отметить, оказалось достаточно. Сроки же, в которые необходимо провести работы, еще не обозначены.
Так, Любинская ЦРБ обязана заменить отделку стен и потолка в рентгенодиагностических кабинетах стационара и акушерском отделении, так как нынешняя не соответствует нормам СанПиН. Также необходимо обеспечить резервное горячее водоснабжение в родильном отделении, заменить смесители, провести ремонт отделки в терапевтическом отделении и обеспечить поступление горячей воды.
Отметим, что это далеко не все требования суда, нарушения также были найдены в реанимационном, хирургическом, детском стационарном отделении и других. По сообщениям местных жителей, 24 января по этому делу будет подан очередной иск. Кроме того, после многочисленных обращений делом заинтересовалась общественно-правовая организация «Гражданский патруль».