На карантине. В Омской области зарегистрировали первый случай бешенства в 2024 году

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В Омской области зарегистрировали первый случай бешенства в 2024 году. Больное животное обнаружили в селе Зеленовка (Омский район). На территории населенного пункта в связи с этим объявили карантин.
Об этом сообщается в указе губернатора Омской области. Ограничение ввели до 2 марта 2024 года. До весны Зеленовку нельзя посещать посторонним лицам, вывозить и ввозить в село восприимчивых к вирусу животных, а также снимать шкуры с трупов этих самых зверей. Кроме того, запрещено проводить ярмарки и выставки, которые так или иначе будут связаны с вероятными переносчиками бешенства.
Специалисты Главного управления ветеринарии Омской области должны поддерживать введенные ограничения в населенном пункте. Глава регионального минсельхоза Николай Дрофа ответственен за то, чтобы соответствующий указ был исполнен.
Напомним, что в прошлом году в Омской области зарегистрировали 30 очагов бешенства. При этом в 2022 году было найдено всего лишь пять больных животных. К слову, в 2023 году от укуса зараженной собаки скончался один человек в регионе. Он не обратился вовремя к врачам, так что лечение не помогло.