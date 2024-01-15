На карантине. В Омской области зарегистрировали первый случай бешенства в 2024 году

Напомним, что в прошлом году в Омской области зарегистрировали 30 очагов бешенства. При этом в 2022 году было найдено всего лишь пять больных животных. К слову, в 2023 году от укуса зараженной собаки скончался один человек в регионе. Он не обратился вовремя к врачам, так что лечение не помогло.