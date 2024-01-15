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иллюстрация

На карантине. В Омской области зарегистрировали первый случай бешенства в 2024 году

15 января 2024, 07:55
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области зарегистрировали первый случай бешенства в 2024 году

В Омском районе после обнаружения больного животного ввели ограничения вплоть до начала весны.

В Омской области зарегистрировали первый случай бешенства в 2024 году. Больное животное обнаружили в селе Зеленовка (Омский район). На территории населенного пункта в связи с этим объявили карантин.

Об этом сообщается в указе губернатора Омской области. Ограничение ввели до 2 марта 2024 года. До весны Зеленовку нельзя посещать посторонним лицам, вывозить и ввозить в село восприимчивых к вирусу животных, а также снимать шкуры с трупов этих самых зверей. Кроме того, запрещено проводить ярмарки и выставки, которые так или иначе будут связаны с вероятными переносчиками бешенства.

Специалисты Главного управления ветеринарии Омской области должны поддерживать введенные ограничения в населенном пункте. Глава регионального минсельхоза Николай Дрофа ответственен за то, чтобы соответствующий указ был исполнен.

Напомним, что в прошлом году в Омской области зарегистрировали 30 очагов бешенства. При этом в 2022 году было найдено всего лишь пять больных животных. К слову, в 2023 году от укуса зараженной собаки скончался один человек в регионе. Он не обратился вовремя к врачам, так что лечение не помогло.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Карантин#Вирус#Бешенство#Новости#Алина Ясинская
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