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Заражение

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2024
В Омск попытались завести тонну узбекских гранатов, зараженных опасным вредителем
5 ноября, 13:23
Утверждал, что здоров. Омич скрыл свой ВИЧ от девушки и заразил ее
За обман мужчине грозит до пяти лет заключения в колонии. Ему также предстоит возместить моральный вред потерпевшей.
8 августа, 05:48
Сразу в 10 омских селах у коров нашли опасное заболевание и ввели карантин
27 июня, 10:57
Опасность миновала. В двух районах Омской области сняли карантин по бешенству
Соответствующий указ глава региона подписал 21 июня.
23 июня, 05:30
Пострадали 764 взрослых и 426 детей. С начала года с омичей сняли более тысячи клещей
17 мая, 06:17
Карантин на 2 месяца. В омской деревне обнаружили зараженную бешенством лису
1 марта, 10:59
Неблагополучная территория. В Омской области выявили еще два очага бешенства
30 января, 12:16
Первый случай бешенства, дело Любинской ЦРБ и чрезвычайно аварийный дом. Омск сегодня
15 января, 13:49
2023
Возвращается каждые 3-5 лет. В Омской области зафиксировали вспышку опасной инфекции
21 декабря 2023, 11:12
Запрещен ввоз и вывоз животных. В Омской области ввели карантин по лейкозу коров
16 декабря 2023, 03:51
Отказываются от вакцинации. В Омской области стало расти число заболевших корью
В одном случает ребенок заболел корью из-за отказа родителей от прививки.
20 апреля 2023, 05:08

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