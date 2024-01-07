Достаем коньки. Омичей пригласили на «Рождественские катания»

Но, прежде всего «Рождественские катания» — это праздник. Торжественная программа на всех площадках начнется в 17:00: омичей ждут фотозоны, интерактивные площадки, и конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой (их можно будет встретить не только на стадионе «Энергия» — главной площадке праздника, но и на всех остальных).