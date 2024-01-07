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Published Сегодня, 06:15

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Updated Сегодня, 06:17

Омские «Рождественские катания» начнутся в ближайшее время

Достаем коньки. Омичей пригласили на «Рождественские катания»

7 января 2024, 06:15
Фото: 1MI

Омские «Рождественские катания» начнутся в ближайшее время

В рамках акции «Рождественские катания» выход на лед стадионов «Юность», «Энергия» и ледовой арены им. Леонида Киселева бесплатен.

Как сообщают в омской мэрии, совсем скоро стартуют традиционные «Рождественские катания»: 7 января, с 14:00 до 21:00 посетители ледовой арены имени Леонида Киселева и стадионов «Юность» и «Энергия» могут кататься на коньках в свое удовольствие — выход на лед бесплатен. Но, стоит помнить, что акция не распространяется на прокат и заточку коньков.

Но, прежде всего «Рождественские катания» — это праздник. Торжественная программа на всех площадках начнется в 17:00: омичей ждут фотозоны, интерактивные площадки, и конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой (их можно будет встретить не только на стадионе «Энергия» — главной площадке праздника, но и на всех остальных).

Кроме того, для удобства горожан на всех точках будут работать теплые раздевалки и пункты питания — праздник обещает быть веселым и комфортным.

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#Общество#Омск#Новости#Праздник#Коньки#Прокат#Илья Скобин#Бесплатно
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