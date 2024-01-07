Достаем коньки. Омичей пригласили на «Рождественские катания»

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Как сообщают в омской мэрии, совсем скоро стартуют традиционные «Рождественские катания»: 7 января, с 14:00 до 21:00 посетители ледовой арены имени Леонида Киселева и стадионов «Юность» и «Энергия» могут кататься на коньках в свое удовольствие — выход на лед бесплатен. Но, стоит помнить, что акция не распространяется на прокат и заточку коньков.
Но, прежде всего «Рождественские катания» — это праздник. Торжественная программа на всех площадках начнется в 17:00: омичей ждут фотозоны, интерактивные площадки, и конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой (их можно будет встретить не только на стадионе «Энергия» — главной площадке праздника, но и на всех остальных).
Кроме того, для удобства горожан на всех точках будут работать теплые раздевалки и пункты питания — праздник обещает быть веселым и комфортным.