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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:37

Стали известны имена призеров омского Рождественского полумарафона

Медали и пьедестал. Стали известны призеры омского Рождественского полумарафона

7 января 2024, 10:35
Фото: Портал Правительства Омской области

Стали известны имена призеров омского Рождественского полумарафона

Традиционный Рождественский полумарафон завершился. Среди победителей — представители Омска, Новосибирска, Челябинской области и даже — Ямало-Ненецкого автономного округа.

Праздничная дата совпала с красивой цифрой — сегодня завершился уже 33-й Рождественский полумарафон. На «самый холодный полумарафон», открывающий беговой сезон в России, зарегистрировались 1336 участников из разных городов России и даже других стран. Но, для многих участников дистанция уже позади, а значит и стали известны имена самых быстрых и выносливых атлетов.

На полной дистанции (21,1 км) призерами среди мужчин стали: Петр Шевцов из Новосибирска, пробежавший маршрут за 1:14:20. Земляк победителя разминулся с ним на каких-то 5 секунд: Валерий Лукин пришел к финишу с результатом 1:14:25, заняв второе место пьедестала. Тройку призеров закрыл омич Александр Бутрамеев — он достиг финиша за 1:16:03.

Среди женщин призовые места распределились следующим образом: первой достигла финиша Татьяна Курамшина из Миасса — ее результат составил 1:24:18. Вслед за ней завершила полумарафон омичка Тамара Волнина с результатом 1:28:44. Третье место заняла Олеся Мунтян из города Тарко-Сале, показав результат в 1:33:24.

А вот в прохождении 10-километровой дистанции омичи — лидеры. Среди мужчин золотым призером стал Павел Степанюк — с результатом в 37 минут и 17 секунд он добрался до финиша. Среди женщин первое место в забеге на 10 километров заняла Ольга Роганская — ее результат 42:41.

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#Спорт#Омск#Мужчины#Новости#Рождественский полумарафон#Женщины#Илья Скобин#21,1 км#10 км#Финиш
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