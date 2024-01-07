Медали и пьедестал. Стали известны призеры омского Рождественского полумарафона

Праздничная дата совпала с красивой цифрой — сегодня завершился уже 33-й Рождественский полумарафон. На «самый холодный полумарафон», открывающий беговой сезон в России, зарегистрировались 1336 участников из разных городов России и даже других стран. Но, для многих участников дистанция уже позади, а значит и стали известны имена самых быстрых и выносливых атлетов.