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МЧС предупредило омичей о внезапном ухудшении погоды

Плохая видимость, метель и гололед. Омичей предупредили об опасной непогоде

7 января 2024, 08:30
Фото: 1MI

МЧС предупредило омичей о внезапном ухудшении погоды

Метель, снижение видимости на дорогах, гололед и порывы ветра. МЧС призывает омичей оставаться дома.

Как сообщает МЧС Омской области, 8 января 2024 года ожидается сильное ухудшение погоды: местами по региону прогнозируют сильные снегопады, метель с последующим ухудшением видимости и порывистый ветер.

Наиболее сильно непогода скажется на автомобилистах: на дорогах могут образовываться снежные заносы и гололед. Омичам рекомендовано по возможности оставаться дома.

Кроме того, в ведомстве напомнили правила безопасности при сильном ветре: автомобиль стоит парковать подальше от деревьев, линий электропередач и ненадежных конструкций, пешеходам тоже необходимо быть осторожными рядом с перечисленными объектами. Находясь дома — стоит проверить балконы, двери и окна. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо сразу звонить по номеру 101.

Спасайся кто может! МЧС предупредило омичей о разгуле стихии
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#Омск#Безопасность#МЧС#Метель#Гололед#Автомобилисты#Новости#Ветер#Снегопады#Илья Скобин
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