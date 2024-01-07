Плохая видимость, метель и гололед. Омичей предупредили об опасной непогоде

Кроме того, в ведомстве напомнили правила безопасности при сильном ветре: автомобиль стоит парковать подальше от деревьев, линий электропередач и ненадежных конструкций, пешеходам тоже необходимо быть осторожными рядом с перечисленными объектами. Находясь дома — стоит проверить балконы, двери и окна. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо сразу звонить по номеру 101.