Полтора миллиона. Омская пенсионерка потеряла деньги на лжеакциях «нефтяной компании»

Выяснилось, что в конце ноября прошлого года пенсионерка наткнулась в интернете на рекламное предложение: заработок на акциях «крупной нефтяной компании». Женщина перешла по ссылке, оставила контактные данные и через некоторое время ей перезвонил «руководитель проекта инвестиций», само собой — с рассказами о хорошем доходе от вложений.