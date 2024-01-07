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Published Сегодня, 04:34

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71-летняя омичка потеряла более полутора миллионов рублей из-за мошенников

Полтора миллиона. Омская пенсионерка потеряла деньги на лжеакциях «нефтяной компании»

7 января 2024, 04:34
Фото: Midjourney

71-летняя омичка потеряла более полутора миллионов рублей из-за мошенников

Мошенники, под предлогом заработка на «акциях», смогли выманить у 71-летней пенсионерки 1 632 000 рублей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, в ведомство с заявлением о мошенничестве обратилась 71-летняя пенсионерка, жительница Октябрьского района города.

Выяснилось, что в конце ноября прошлого года пенсионерка наткнулась в интернете на рекламное предложение: заработок на акциях «крупной нефтяной компании». Женщина перешла по ссылке, оставила контактные данные и через некоторое время ей перезвонил «руководитель проекта инвестиций», само собой — с рассказами о хорошем доходе от вложений.

Потерпевшая согласилась — следуя указаниям мошенника, женщина скачала приложение для удаленного доступа и платформу для создания личного кабинета. Позже женщина пополнила «брокерский счет» на 20 тысяч рублей.

Денежные переводы лжеброкерам продолжались целый месяц: мошенникам удалось похитить 1,2 миллиона рублей личных средств пенсионерки и 412 тысяч — кредитных. Череду обмана прервала дочь потерпевшей — придя в гости к матери в начале года, женщина обратила внимание на чеки, оставшиеся от многочисленных переводов. Стало очевидно, что под личиной «брокеров» скрываются мошенники. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Город55 сообщал и о других случаях мошенничества в отношении омичей:

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#Интернет#Омск#Мошенничество#Деньги#Пенсионерка#Илья Скобин
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