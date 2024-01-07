Полтора миллиона. Омская пенсионерка потеряла деньги на лжеакциях «нефтяной компании»

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, в ведомство с заявлением о мошенничестве обратилась 71-летняя пенсионерка, жительница Октябрьского района города.
Выяснилось, что в конце ноября прошлого года пенсионерка наткнулась в интернете на рекламное предложение: заработок на акциях «крупной нефтяной компании». Женщина перешла по ссылке, оставила контактные данные и через некоторое время ей перезвонил «руководитель проекта инвестиций», само собой — с рассказами о хорошем доходе от вложений.
Потерпевшая согласилась — следуя указаниям мошенника, женщина скачала приложение для удаленного доступа и платформу для создания личного кабинета. Позже женщина пополнила «брокерский счет» на 20 тысяч рублей.
Денежные переводы лжеброкерам продолжались целый месяц: мошенникам удалось похитить 1,2 миллиона рублей личных средств пенсионерки и 412 тысяч — кредитных. Череду обмана прервала дочь потерпевшей — придя в гости к матери в начале года, женщина обратила внимание на чеки, оставшиеся от многочисленных переводов. Стало очевидно, что под личиной «брокеров» скрываются мошенники. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее Город55 сообщал и о других случаях мошенничества в отношении омичей: