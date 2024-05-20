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Полумарафон

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Все — в один момент. Омичи пробежали полумарафон «ЗаБег»
В Омске завершился весенний полумарафон «ЗаБег.РФ» — итоги подведены и организаторы назвали имена победителей.
19 мая, 13:20
В этом году в Омске изменится место старта Весеннего полумарафона
19 мая пройдет первый летний забег «Сибирского международного марафона», в этом году участники будут начинать дистанцию на территории кадетского корпуса.
3 апреля, 11:58
Рождественские гуляния. Мошенники и розыск. Возвращение тепла. Омск в воскресенье
7 января, 13:39
В Омске для проведения Рождественского полумарафона перекроют улицы. Список
4 января, 10:50
2022
Из-за любителей бега в мороз в центре Омска перекроют главные улицы
Перекрытие продлится больше суток.
26 декабря 2022, 11:13

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