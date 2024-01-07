Когда начнется весна-2024? Что говорят синоптики о смене времен года

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Один из тех вопросов, которыми можно начать задаваться уже сейчас, в середине зимы, — вопрос о том, когда же начнется весна. Нам известны приблизительные параметры (самый конец марта — начало апреля), а первые намеки на скорую смену времен года можно будет уловить уже в феврале. Тем не менее каждый хотел бы узнать — может быть, на этот раз весна начнется все же чуть раньше обычного?
Прогнозы погоды очень неточны даже в масштабах пары недель, не говоря уже про два-три месяца, однако кое-что о приближении весны можно узнать прямо сейчас.
В целом в течение последнего десятилетия климат по всей Земле заметно меняется. Погода становится более теплой, из-за чего многие специалисты говорят о парниковом эффекте. Их оппоненты утверждают, что оснований для радикальных выводов нет: метеонаблюдения начались не слишком давно, данных слишком мало для анализа. В любом случае в 2024 году парниковый эффект не обеспечит нам аномально раннюю весну, но определенные колебания в ту или эту сторону возможны.
Заместитель главы Гидрометцентра уже дал приблизительный прогноз на календарную весну-2024. Из него следует, что смена времен года начнется чуть раньше обычного и что весна будет затяжной — с заморозками в начале и с прохладным маем (тут повлияет сейсмическая активность в Японском море, влияние которой актуально для территорий до самого Урала).
Яндекс. Погода. обещает жителям Омска теплый в зимних масштабах март: самая низкая температура — минус 8 градусов 5-го числа, а с 23 марта балансирование в районе нуля. С 29 марта дневная температура должна неизменно иметь положительные значения, так что с этого момента весна будет вступать в свои права.
Почти летней погоды в начале апреля на этот раз не будет, как нам ни хотелось бы: даже +10 в первый раз будет только 16-го числа. Колебания от +10 до +15 могут происходить до 9 мая, а вот потом возможны временные прорывы к +20 (совсем ненадолго). Таким образом, климатическое лето раньше июня никак не начнется.
Стоит уточнить, что все эти прогнозы носят исключительно предварительный характер. Специалисты вернутся к проблеме за две-три недели до начала календарной весны, а значит, в середине февраля погодные перспективы для омичей могут существенно измениться. И после этого прогнозы будут постоянно корректироваться.
Еще можно вспоминать народные приметы. Например, теплая и ранняя весна, согласно народным наблюдениям, ждет нас в том случае, если осень была холодной. Если осень была теплая, затяжная и не слишком пасмурная — приметы сулят позднюю и дождливую весну. После теплого января природа, стремящаяся к равновесию, даст нам теплый март; по той же причине после морозов в конце февраля должна наступить оттепель в начале марта.
Каждый сам решает, верить ли приметам. Будем исходить из того, что весна в 2024 году рано или поздно наступит.