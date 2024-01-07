Когда начнется весна-2024? Что говорят синоптики о смене времен года

Один из тех вопросов, которыми можно начать задаваться уже сейчас, в середине зимы, — вопрос о том, когда же начнется весна. Нам известны приблизительные параметры (самый конец марта — начало апреля), а первые намеки на скорую смену времен года можно будет уловить уже в феврале. Тем не менее каждый хотел бы узнать — может быть, на этот раз весна начнется все же чуть раньше обычного?