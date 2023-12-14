Расстрел животных, замерзшее общежитие и возвращение детей. Четверг вне прямой линии

Историю со счастливым концом рассказали сегодня судебные приставы. Стало известно, что мать жила с четырьмя детьми в квартире, где не было ремонта. Женщина нигде не работала и злоупотребляла алкоголем, из-за чего соседи решили обратиться в органы опеки. У матери забрали детей и обязали выплачивать алименты. Однако женщина решила этого не делать, позже было заведено уголовное дело. После этого женщина устроилась на работу и все же решила погасить долг. Более того, матери все же вернули детей.