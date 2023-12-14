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Posted 14 декабря 2023, 14:54

Published 14 декабря 2023, 14:54

Modified 1 декабря, 07:04

Updated 1 декабря, 07:04

Иллюстрация

Расстрел животных, замерзшее общежитие и возвращение детей. Четверг вне прямой линии

14 декабря 2023, 14:54
Фото: Город55. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омской области неизвестные жестоко расправились с косулями

Недавно во время рейда сотрудники «Управления по охране животного мира» обнаружили трех особей косули сибирской. Неизвестные расстреляли животных, а трупы сбросили в кювет в 10 метрах от трассы Петропавловск-Омск в Исилькульском районе, там же нашли 3 гильзы 12 калибра. По факту незаконной охоты инспектор природоохраны подал заявление в полицию.

В Омской области неизвестные расстреляли трех косуль и выбросили трупы в кювет
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Новость №2. В Омске студенты ОмГУ замерзли в общежитии с заледеневшими окнами

Студенты ОмГУ рассказали о холоде в общежитии, где также возникли проблемы с отоплением, как и во многих домах города. Жалобы появились два дня назад, 12 декабря, минимальная температура воздуха в жилых помещениях составила всего лишь +2 градуса. Кроме того, в сети появились фотографии промерзших окон в комнатах. На стеклопакете изнутри общежития возникла наледь. При этом, как говорят учащиеся в вузе, им запрещают приносить обогреватели в общежитие.

Не больше +2. В Омске студенты ОмГУ замерзли в общежитии с заледеневшими окнами
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Новость №3. Омичка отказалась от алкоголя и нашла работу, чтобы вернуть детей в семью

Историю со счастливым концом рассказали сегодня судебные приставы. Стало известно, что мать жила с четырьмя детьми в квартире, где не было ремонта. Женщина нигде не работала и злоупотребляла алкоголем, из-за чего соседи решили обратиться в органы опеки. У матери забрали детей и обязали выплачивать алименты. Однако женщина решила этого не делать, позже было заведено уголовное дело. После этого женщина устроилась на работу и все же решила погасить долг. Более того, матери все же вернули детей.

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