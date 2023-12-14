Расстрел животных, замерзшее общежитие и возвращение детей. Четверг вне прямой линии

Posted 14 декабря 2023, 14:54
Published 14 декабря 2023, 14:54
Modified 1 декабря, 07:04
Updated 1 декабря, 07:04
Новость №1. В Омской области неизвестные жестоко расправились с косулями
Недавно во время рейда сотрудники «Управления по охране животного мира» обнаружили трех особей косули сибирской. Неизвестные расстреляли животных, а трупы сбросили в кювет в 10 метрах от трассы Петропавловск-Омск в Исилькульском районе, там же нашли 3 гильзы 12 калибра. По факту незаконной охоты инспектор природоохраны подал заявление в полицию.
Новость №2. В Омске студенты ОмГУ замерзли в общежитии с заледеневшими окнами
Студенты ОмГУ рассказали о холоде в общежитии, где также возникли проблемы с отоплением, как и во многих домах города. Жалобы появились два дня назад, 12 декабря, минимальная температура воздуха в жилых помещениях составила всего лишь +2 градуса. Кроме того, в сети появились фотографии промерзших окон в комнатах. На стеклопакете изнутри общежития возникла наледь. При этом, как говорят учащиеся в вузе, им запрещают приносить обогреватели в общежитие.
Новость №3. Омичка отказалась от алкоголя и нашла работу, чтобы вернуть детей в семью
Историю со счастливым концом рассказали сегодня судебные приставы. Стало известно, что мать жила с четырьмя детьми в квартире, где не было ремонта. Женщина нигде не работала и злоупотребляла алкоголем, из-за чего соседи решили обратиться в органы опеки. У матери забрали детей и обязали выплачивать алименты. Однако женщина решила этого не делать, позже было заведено уголовное дело. После этого женщина устроилась на работу и все же решила погасить долг. Более того, матери все же вернули детей.