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Жестокая расправа

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Февраль
Наказание за убийство, свалка черепов и недоступные квартиры. Омск сегодня
2 февраля, 14:27
Появилось видео, как омичка выбросила новорожденную дочь в мусорку
1 февраля, 06:01
Декабрь 2023
Расстрел животных, замерзшее общежитие и возвращение детей. Четверг вне прямой линии
14 декабря 2023, 14:54
Ноябрь 2023
Избил и пырнул ножом. Суд наказал живодера из Омской области за убийство собаки
Приговор 42-летнему мужчине вынес Кормиловский районный суд.
29 ноября 2023, 12:58
Сентябрь 2023
Расправился молотком и телевизором. Появились фото с места жестокого убийства в Омске
29 сентября 2023, 13:14

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