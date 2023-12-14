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Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

иллюстрация

Не больше +2. В Омске студенты ОмГУ замерзли в общежитии с заледеневшими окнами

14 декабря 2023, 05:59
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске студенты ОмГУ замерзли в общежитии с заледеневшими окнами

Учащиеся надеются, что им помогут, но не верят в силу коллективной жалобы.

Студенты ОмГУ имени Ф. М. Достоевского рассказали о холоде в общежитии. В этом здании также возникли проблемы с отоплением, как и во многих домах города. Жалобы появились два дня назад, 12 декабря.

В паблике «Защитим истфак ОмГУ!» сообщается, что в их комнатах минимальная температура воздуха составила всего лишь +2 градуса. У кого-то держится от +7 до +12 градусов.

Также в сети появились фотографии промерзших окон в комнатах. На стеклопакете изнутри общежития возникла наледь. При этом, как говорят учащиеся в вузе, им запрещают приносить обогреватели в общежитие.

Фото: Сообщество «Защитим истфак ОмГУ!»
«Я прихожу с холодной улицы в холодную комнату. Извините, комната с температурой +7 градусов непригодна для жилья», — посетовала одна из студенток.

В комментариях к посту учащиеся отмечают, что им остается только надеяться на то, что в их общежитии починят окна. Однако это маловероятное развитие событий, добавляют молодые люди.

Ранее студенты ОмГУ рассказывали о холодных аудиториях в вузе. На занятиях им приходится сидеть в куртках, чтобы как-то сохранить тепло.

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