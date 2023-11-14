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Шапки, шарфы и обручальные кольца. Что омичи забывают на матчах в G-Drive Арене

14 ноября 2023, 06:00
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омская полиция ищет владельца золотого кольца, оставленного на хоккейном матче

Болельщики теряют во время матча шарфы, шапки и прочие предметы одежды.

В омской полиции рассказали, что к ним обратились сотрудники G-Drive Арены, которые сообщили об оставленных в спортивном комплексе вещах. Болельщики теряют во время матча шарфы, шапки и прочие предметы одежды.

Но иногда на Арене находят и золотые украшения. В конце октября сотрудники спорткомплекса обнаружили обручальное кольцо.

Полиция просит откликнуться владельца украшения. Необходимо обратиться в отдел № 1 УМВД России по городу Омску (ул. Дмитриева, д. 1, телефон дежурной части 79-31-02) и рассказать, как выглядит кольцо.

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#Спорт#Видео#Полиция#Омск#Омская область#Омичи#Украшение#G-Drive Арена#Евгений Игишев#Вещи#Группа
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