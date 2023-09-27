Омичи рассказали, какие вещи чаще всего теряют в путешествиях

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Омичи во Всемирный день туризма, который отмечается сегодня, 27 сентября, рассказали, какие вещи они теряли во время путешествий. Опрос провели «Ренессанс Страхование» и туристический сервис YouTravel.
50% респондентов признались, что периодически теряют личные вещи. Чаще всего омичи оставляли в отелях и на пляжах электронику (42%). Еще 28% забывали паспорта и прочие документы. 19% лишались в поездках ювелирных украшений.
51% омичей ответили, что расстраиваются из-за пропажи. Об утере, как правило, узнают в аэропорту. Так ответили 39% опрошенных. Еще 36% обнаруживают пропажу дома, а 17% — после посадки в самолет.
«В этом году география стран потери и повреждения багажа, в общем, предсказуема: примерно половина случаев пришлась на авиаперелеты по России, 17,2% — различные страны Шенгена, 10,4% — Турция», — рассказал управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.