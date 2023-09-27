Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Иллюстрация

Омичи рассказали, какие вещи чаще всего теряют в путешествиях

27 сентября 2023, 08:46
Фото: 1MI
Иллюстрация
Каждый второй житель Омска признался, что терял на отдыхе личные вещи.

Омичи во Всемирный день туризма, который отмечается сегодня, 27 сентября, рассказали, какие вещи они теряли во время путешествий. Опрос провели «Ренессанс Страхование» и туристический сервис YouTravel.

50% респондентов признались, что периодически теряют личные вещи. Чаще всего омичи оставляли в отелях и на пляжах электронику (42%). Еще 28% забывали паспорта и прочие документы. 19% лишались в поездках ювелирных украшений.

51% омичей ответили, что расстраиваются из-за пропажи. Об утере, как правило, узнают в аэропорту. Так ответили 39% опрошенных. Еще 36% обнаруживают пропажу дома, а 17% — после посадки в самолет.

«В этом году география стран потери и повреждения багажа, в общем, предсказуема: примерно половина случаев пришлась на авиаперелеты по России, 17,2% — различные страны Шенгена, 10,4% — Турция», — рассказал управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.
Читайте также:
Двухслойная бумага для вип-туалетов. Омский аэропорт потратит на уборку 29 миллионов
#Общество#Омск#Аэропорт#Отпуск#Страхование#Компенсация#Документы#Паспорт#Телефон#Электроника#Подарки#Евгений Игишев#Путешествия#Багаж
Подпишитесь
Мэр Шелест рассказал, сколько домов в Омске уже обеспечили теплом
Сегодня, 04:36
Снова парковка? Омичей заинтересовали экскаваторы у здания Сбербанка на Водниках
Сегодня, 04:01
Правительство Омской области ушло в отставку. Объясняем причину
Сегодня, 03:41
«Лично проверял». В Омской области решили проблему с дефицитом топлива на АЗС
Сегодня, 04:20
В Омске назначили нового главу Контрольно-счетной палаты
Сегодня, 04:59
Стало известно, когда прокат электросамокатов в Омске отправится на зимние каникулы
Вчера, 11:34