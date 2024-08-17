gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Группа

Выбрать дату
Август
«Пошла жара». В Омске выступила популярная группа GAYAZOV$ BROTHER$
17 августа, 18:33
Июль
Фестиваль продолжается. В парке «Вокруг света» для омичей выступит группа RASA
10 июля, 06:45
Июнь
В честь Дня России в Омске выступит группа «Белый орел»
7 июня, 08:59
Май
Песня омской группы 5УТРА появилась в новом сезоне сериала «Универ»
Песня омской группы прозвучала в концовке одной из серий, ее отрывок исполнители опубликовали у себя в соцсетях.
20 мая, 14:30
Март
«Пошумели, поугрожали». Как в Омске прошел концерт тетрис-панк-группы
31 марта, 08:35
Февраль
Егор Летов — биография, песни и причина смерти лидера «Гражданской обороны»
19 февраля, 02:05
Угрожали и заставляли работать. Банда сутенеров из Омска предстанет перед судом
16 февраля, 07:48
Январь
«Сделано в Омске». На домашнем матче «Авангарда» выступит группа «5УТРА»
24 января, 12:27
Октябрь 2023
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
27 октября 2023, 07:23

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика