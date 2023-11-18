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Происшествие с детьми

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2023
Будет уголовное дело. В Омской области пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку
Нарушитель не первый раз садиться за руль в нетрезвом виде.
18 ноября 2023, 07:26
Обстоятельства устанавливаются. В Омской области водитель сбил двух пешеходов
ДТП произошло вчера, 11 ноября, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
12 ноября 2023, 06:23
Падение из окна, поезд Деда Мороза и дорожающие продукты. Омск сегодня
8 ноября 2023, 13:38
Омская прокуратура проведет проверку после того, как пиранья откусила палец мальчику
13 октября 2023, 11:44
2022
Уксус и бытовая химия. В Омской области дети получили химические ожоги рта
Сразу два происшествия зарегистрировали сегодня ночью в Москаленском районе. Малыши получили химические ожоги полости рта. О деталях инцидента сообщили в полиции.
6 марта 2022, 05:14

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