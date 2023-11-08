Колбаса, масло и сметана. Какие продукты в Омской области дорожают быстрее всего

Так, в последнюю неделю октября курица подорожала на 2,9 рубля и стала стоить 229,11 рублей за килограмм. Сосиски выросли в цене на 2,56 рубля (422,47 рубля), колбаса вареная на 7,42 рублей (462,89 рубля), масло сливочное на 3,73 рубля (682,46 рубля), сметана на 3,93 рубля (238,09 рублей), яйца на 1,54 рубль (88,16 рублей).