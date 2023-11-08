Колбаса, масло и сметана. Какие продукты в Омской области дорожают быстрее всего

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Стало известно, какие продукты поднялись в цене в последнее время в Омской области. Статистику с 23 по 30 октября привел сервис министерства финансов России iMonitoring.
Так, в последнюю неделю октября курица подорожала на 2,9 рубля и стала стоить 229,11 рублей за килограмм. Сосиски выросли в цене на 2,56 рубля (422,47 рубля), колбаса вареная на 7,42 рублей (462,89 рубля), масло сливочное на 3,73 рубля (682,46 рубля), сметана на 3,93 рубля (238,09 рублей), яйца на 1,54 рубль (88,16 рублей).
Отметим, что незначительно снизились цены на говядину, свинину, молоко, замороженную рыбу, жирный творог, сахар-песок.
Указаны средние розничные цены.
Ранее Город55 публиковал аналитику цен на социально значимые продукты питания с января по октябрь 2023 года.