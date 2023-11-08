Билеты от 1950 рублей. В Омск приедет поезд Деда Мороза

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Published Сегодня, 04:56
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На сайте Российских железных дорог опубликовали график движения поезда Деда Мороза. Праздничный состав приедет в Омск 1 декабря.
«Я, Дед Мороз из Великого Устюга, в этом году вновь отправляюсь в путешествие по стране на своем сказочном поезде. Уже в ноябре поезд отправится из Великого Устюга и будет в пути до середины января. Мы со Снегурочкой побываем больше чем в 85 городах, привезем праздник и хорошее настроение, анимационную программу, игры, танцы и поздравления», — гласит сообщение Деда Мороза на сайте РЖД.
Поезд представляет собой празднично оформленную резиденцию. В вагонах пройдут игры и квесты, кукольные спектакли. Посетителей вокзалов ждет сказочная программа, которая начнется за 20 минут до прибытия состава. Поезд приедет в Омск в 8 часов утра и пробудет до 14 часов.
Самый дешевый билет на посещение передвижной резиденции или спектакля стоит 1950 рублей, в стоимость входит подарок. Лавка с фотокупе, вагон-ресторан и программа на перроне — бесплатны.
Ранее Город55 сообщал, что в омском Большеречье с 15 декабря заработает Резиденция Деда Мороза.