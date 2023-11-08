Билеты от 1950 рублей. В Омск приедет поезд Деда Мороза

Поезд представляет собой празднично оформленную резиденцию. В вагонах пройдут игры и квесты, кукольные спектакли. Посетителей вокзалов ждет сказочная программа, которая начнется за 20 минут до прибытия состава. Поезд приедет в Омск в 8 часов утра и пробудет до 14 часов.