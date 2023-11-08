Мама была дома. В Омске десятилетний мальчик выпал из окна девятиэтажки и остался жив

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В СУ СК РФ по Омской области сообщили, что в областном центре из девятиэтажного дома выпал ребенок. Это случилось сегодня днем, 8 ноября.
По предварительной версии, десятилетний мальчик упал с окна последнего этажа. Инцидент зарегистрировали в доме по улице Краснознаменная. Соседи видели ребенка на подоконнике, предупреждали об опасности, но он в итоге упал. Как очевидцы заметили его, то сразу же вызвали полицию.
С тяжкими травмами мальчика госпитализировали. Следователи проводят доследственную проверку по факту случившегося. По предварительным данным, мама ребенка находилась в этот момент дома. Детали и причины инцидента станут известны позднее.