Мама была дома. В Омске десятилетний мальчик выпал из окна девятиэтажки и остался жив

По предварительной версии, десятилетний мальчик упал с окна последнего этажа. Инцидент зарегистрировали в доме по улице Краснознаменная. Соседи видели ребенка на подоконнике, предупреждали об опасности, но он в итоге упал. Как очевидцы заметили его, то сразу же вызвали полицию.