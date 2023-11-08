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Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

иллюстрация

Мама была дома. В Омске десятилетний мальчик выпал из окна девятиэтажки и остался жив

8 ноября 2023, 10:15
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске десятилетний мальчик выпал из окна девятиэтажки и остался жив

Ребенка увезли по скорой с серьезными повреждениями.

В СУ СК РФ по Омской области сообщили, что в областном центре из девятиэтажного дома выпал ребенок. Это случилось сегодня днем, 8 ноября.

По предварительной версии, десятилетний мальчик упал с окна последнего этажа. Инцидент зарегистрировали в доме по улице Краснознаменная. Соседи видели ребенка на подоконнике, предупреждали об опасности, но он в итоге упал. Как очевидцы заметили его, то сразу же вызвали полицию.

С тяжкими травмами мальчика госпитализировали. Следователи проводят доследственную проверку по факту случившегося. По предварительным данным, мама ребенка находилась в этот момент дома. Детали и причины инцидента станут известны позднее.

В Омске 12-летняя девочка выпала из 16-этажного дома
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#Происшествия#Омск#Омская область#Травмирование ребенка#Ребенок#Новости#Выпал из окна#Пострадал ребенок#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская
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