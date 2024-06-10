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Происшествия с пострадавшими

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Июнь
Перепутала педали. Суд вынес приговор омичке, которая сбила павильон с людьми
10 июня, 08:44
Май
Пропажа главы района, похолодание до -7 и убийство на свадьбе. Омск сегодня
27 мая, 13:39
Ноябрь 2023
Обстоятельства устанавливаются. В Омской области водитель сбил двух пешеходов
ДТП произошло вчера, 11 ноября, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
12 ноября 2023, 06:23
Падение из окна, поезд Деда Мороза и дорожающие продукты. Омск сегодня
8 ноября 2023, 13:38
Прокуратура начала проверку после падения 10-летнего мальчика из окна дома
Выяснилось, что у ребенок является инвалидом и учится в коррекционной школе.
8 ноября 2023, 13:26
Октябрь 2023
Омская прокуратура проведет проверку после того, как пиранья откусила палец мальчику
13 октября 2023, 11:44

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