Новый год не за горами. Как подготовиться к празднику и ничего не забыть

Важной частью подготовки к торжеству является выбор елки — маленькой или большой, натуральной или искусственной. У каждой из них есть свои плюсы. Например, искусственную елку можно использовать несколько раз, что значительно сэкономит семейный бюджет. Также с нее не осыпаются иголки, соответственно, их не нужно собирать. У натуральной достоинств не меньше — она, как ничто другое, поможет создать атмосферу праздника своим хвойным запахом и морозной свежестью. Более того, выбор натуральных елок всегда очень разнообразен, Новый год можно встречать с норвежской пихтой, а в следующем декабре выбрать русскую сосну.