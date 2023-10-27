Новый год не за горами. Как подготовиться к празднику и ничего не забыть

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
По восточному гороскопу, 2024 год будет годом Зеленого Деревянного Дракона, символизирующего духовный рост, успех и удачу.
В нашей стране традиции празднование Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января является долголетней традицией. Первый раз в именно в эти даты отметили наступление праздника при Петре I — в 1700 году, с тех пор такое празднование стало традицией.
Каждый часовой пояс отмечает Новый год по своему времени, а потому праздник в России длится почти пол суток! Первым его встречают жители Дальнего Востока, когда у них бьют куранты, в столице только 15:00. Дальше — Южно-Сахалинск, где разница с Москвой на час меньше, после — Хабаровск, Благовещенск, и так от Сибири до Урала. Последними же праздник встречают жители Калининграда, где Новый год наступает спустя час после московского.
Несмотря на разность часовых поясов, новогодние традиции в большинстве регионов одинаковые. В ожидании праздника дома наводят порядок, выбрасывают старые вещи, украшают елку красивыми шарами, гирляндами и мишурой. Кроме того, многие украшают не только дом, но и рабочее место, радуя коллег и создавая соответствующую атмосферу.
Важной частью подготовки к торжеству является выбор елки — маленькой или большой, натуральной или искусственной. У каждой из них есть свои плюсы. Например, искусственную елку можно использовать несколько раз, что значительно сэкономит семейный бюджет. Также с нее не осыпаются иголки, соответственно, их не нужно собирать. У натуральной достоинств не меньше — она, как ничто другое, поможет создать атмосферу праздника своим хвойным запахом и морозной свежестью. Более того, выбор натуральных елок всегда очень разнообразен, Новый год можно встречать с норвежской пихтой, а в следующем декабре выбрать русскую сосну.
Красивая елка — только часть дела. Выбрать собственный идеальный образ тоже задача не из легких. В Новый год хочется блистать, а для этого важно найти тот самый, правильный, наряд для вечеринки. Нужно выбирать не только красивую, но и удобную одежду, возможно, соответствующую цветовой гамме вечеринки. Также для идеального образа нужно учитывать и особенности фигуры, ведь только так можно узнать, что лучше всего подойдет именно вам. Здесь могут помочь советы стилистов.
Еще одна важная деталь праздника — поиск подарков для близких, друзей и коллег. Каждому необходимо найти свой. идеальный подарок, а это часто бывает непросто. Помимо содержимого, важно и то, какие слова будут произнесены в момент дарения. Большую роль играет и праздничная упаковка, которую можно сделать своими руками без лишних затрат. Тем более, именно она даст понять человеку, что вы позаботились о нем и приложили старания.
Не нужно забывать и о праздничном столе, за которым соберутся все члены семьи, близкие люди, друзья. Стоит заранее продумать меню для торжества, вспомнить рецепты праздничных блюд, возможно, придумать что-то новое и удивить гостей. Простые рецепты можно найти не только в книгах, но и в интернете, каждый может найти то блюдо, которые вызовет минимум трудностей и максимум удовольствия. Кроме того, для застолья можно придумать развлекательные конкурсы и викторины. Тосты должны обязательно чередоваться с танцами, а спокойные игры — с активными, так удастся прочувствовать приближение Нового года лучше всего.