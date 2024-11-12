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2024
День матери в России: идеи подарков на трогательный праздник
12 ноября, 04:13
Бойцы из зоны СВО поблагодарили омского депутата Дмитрия Павлова за помощь
21 сентября, 02:30
Омичи выставили на продажу «губернаторские» рюкзаки
3 сентября, 04:42
Съел бы в один присест. Омичи подарили Виталию Гогунскому «блин-блинский»
6 августа, 03:14
Мэр Сергей Шелест поздравил с Днем города 103-летнего омича
31 июля, 05:18
Для омских первоклассников закупят брендированные рюкзаки за 20 млн рублей
24 мая, 08:20
Подарки и премии. Как омские компании поздравят сотрудников с 23 февраля и 8 марта
Оказалось, что большинство организаций готовят корпоративы к гендерным праздникам.
20 февраля, 12:26
Букет и ресторан. Стало известно, в какую сумму обойдется свидание в Омске
Исследование проводилось в 26 городах России, стоимость свидания для омичей оказалась одной из самых доступных.
12 февраля, 13:08
2023
Траты на подарки, дефицит пожарных и срубленная ель. Омск сегодня
27 декабря 2023, 13:54
Не нравится и раздражает. Омичи рассказали о самых неудачных новогодних подарках
5 декабря 2023, 11:36
Новый год не за горами. Сколько стоит в Омске заказать Деда Мороза на праздник
8 ноября 2023, 07:28
Презентация «Авангарда», подготовка к 1 сентября и спасение животных. Омск сегодня
22 августа 2023, 14:22
Шарики, пряники, мыло. Что предлагают омичам дарить вместо цветов на День знаний
22 августа 2023, 11:07
Омский меценат Козубенко подарил картину «Битва при реке Калалах» музею Тавриды
Инициатор проекта Аллея олимпийских чемпионов в Омске посетил открывшуюся в Крыму выставку к 240-летию издания манифеста о присоединении полуострова к России.
20 апреля 2023, 08:41
Омские мужчины рассказали, сколько тратят на подарки женщинам-коллегам на 8 Марта
Организацией праздника занимается как мужская часть коллектива, так и HR-отделы.
6 марта 2023, 02:20
Гранаты из шоколада и консервированные носки. Что дарят в Омске на 23 Февраля
20 февраля 2023, 03:06
Премия или подарок. Как омские работодатели поощряют сотрудников на праздники
Некоторые компании дарят подарки партнерам по бизнесу, клиентам и контролирующим органам.
19 февраля 2023, 11:40
2022
Омичка хотела сделать мужу приятное и осталась глубоко оскорблена
Женщина нарвалась на мошенников во время покупки в интернете.
8 октября 2022, 11:00
Подарок по ошибке. Омичка едва не лишилась квартиры после смерти хитрого мужа
Женщине удалось доказать, что она не хотела дарить жилье супругу.
5 октября 2022, 05:39

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