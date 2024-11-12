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Подарки

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2024
День матери в России: идеи подарков на трогательный праздник
12 ноября, 04:13
Омская мэрия закупит сладкие подарки для детей от фирмы из Тамбова
20 сентября, 09:23
Альтернатива цветам. Какие букеты предлагают омичам дарить на 1 Сентября
24 августа, 06:09
Выставку «Россия» в Москве посетили 17 млн человек
26 июня, 11:35
Праздник в парке, возвращение домой и «обновление насаждений». Омск в субботу
1 июня, 13:55
Награда нашла героя. Школьника, спасшего людей от теракта, поблагодарил «Спартак»
Футболисты отметили своего храброго болельщика памятными подарками.
24 марта, 12:26
Забыть о делах и спать. Стало известно о самых желанных подарках омичек на 8 Марта
Разумеется, в списке есть также материальные подарки, в том числе деньги, подарочные сертификаты и драгоценности.
8 марта, 06:16
Онлайн дороже. Как изменились цены на цветы в преддверии 8 Марта
Стало известно, какие обстоятельства повлияли на рост стоимости букетов в России.
7 марта, 13:44
Подарки и премии. Как омские компании поздравят сотрудников с 23 февраля и 8 марта
Оказалось, что большинство организаций готовят корпоративы к гендерным праздникам.
20 февраля, 12:26
Праздник 23 февраля: история и традиции Дня защитника Отечества
20 февраля, 08:01
Букет и ресторан. Стало известно, в какую сумму обойдется свидание в Омске
Исследование проводилось в 26 городах России, стоимость свидания для омичей оказалась одной из самых доступных.
12 февраля, 13:08
2023
Траты на подарки, дефицит пожарных и срубленная ель. Омск сегодня
27 декабря 2023, 13:54
Деньги, путешествие, гаджеты. Омичи рассказали о самых желанных подарках на Новый год
Аналитики также узнали, какие подарки чаще всего предпочитают женщины и мужчины.
21 декабря 2023, 06:19
Не нравится и раздражает. Омичи рассказали о самых неудачных новогодних подарках
5 декабря 2023, 11:36
44 тонны конфет. Рассказываем, что будет в новогоднем подарке от омского губернатора
1 декабря 2023, 04:32
900 граммов сладостей. Омская область закупит детские подарки на 19,6 млн рублей
23 ноября 2023, 03:58
Предпраздничная суета. Перед Новым годом в Омске вырос спрос на упаковщиков подарков
22 ноября 2023, 03:47
Приносили деньги в банках и ведрах. Омичи обменяли монет на 2 млн рублей
31 октября 2023, 04:59
Омичи собрали 6 тонн макулатуры к Всемирному дню без бумаги
26 октября 2023, 06:05
Омичи рассказали, какие вещи чаще всего теряют в путешествиях
Каждый второй житель Омска признался, что терял на отдыхе личные вещи.
27 сентября 2023, 08:46

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