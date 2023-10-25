Как снизить калорийность новогоднего стола и сделать праздники легкими

Круглова рекомендует использовать на праздничном столе те же блюда, что и обычно, но немного изменить их состав, чтобы снизить калорийность. Например, вместо колбасы в оливье можно использовать отварную курицу, это сократит количество жиров и калорий. Также стоит уменьшить количество картофеля в салате. Если хочется уменьшить калорийность десертов, можно выбрать фруктовые десерты в виде желе, они менее калорийные. Кроме того, следует следить за количеством десертов.