Как снизить калорийность новогоднего стола и сделать праздники легкими

Posted 25 октября, 12:28
Published 25 октября, 12:28
Modified 25 октября, 12:30
Updated 25 октября, 12:30
Диетолог Наталья Круглова дала несколько советов о том, как изменить рацион на праздники, чтобы сделать застолье менее калорийным и вредным, и таким образом уменьшить негативное воздействие праздников на фигуру и печень, пишет runews24.ru.
Круглова рекомендует придерживаться принципа «тарелки здорового питания» во время праздников. Это означает, что половина пищи должна состоять из овощей и фруктов, четверть — из белков и еще четверть — из углеводов.
Что касается белковой пищи, то в праздничный период можно позволить себе разные виды мяса, не только нежирные.
Круглова рекомендует использовать на праздничном столе те же блюда, что и обычно, но немного изменить их состав, чтобы снизить калорийность. Например, вместо колбасы в оливье можно использовать отварную курицу, это сократит количество жиров и калорий. Также стоит уменьшить количество картофеля в салате. Если хочется уменьшить калорийность десертов, можно выбрать фруктовые десерты в виде желе, они менее калорийные. Кроме того, следует следить за количеством десертов.
Также можно снизить калорийность праздничного застолья через напитки. Если основным напитком будет вода или фруктовые соки без добавления сахара, это также поможет уменьшить общую калорийность.
Однако важно не только то, сколько калорий содержится в блюдах, но и физическая активность и количество потребляемых продуктов в целом.